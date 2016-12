POTPUNO LUDILO: Zagrepčani se grabe za Šešeljevu knjigu i skupo je plaćaju, a on šokiran cenom?! Politika 09:47, 30.12.2016. 5

Srđan Zlatar, suvlasnik ove knjižare kaže da se knjiga može kupiti za 46 evra i da se nadaju da će prodaja ići dobro.

- Uvrštena je u ponudu pre oko mesec dana, do tada je nismo imali, gledali su je ljudi, raspitivali se, ne znam koliko smo ih prodali do sada, ali mi našim kupcima kao i svaka antikvarnica nudimo sve i ostavljamo mogućnost izbora. Nemamo mi predrasude prema nekim autorima, pa njih izbegavamo. Naprotiv - rekao nam je on.

Ovu informaciju je juče od nas čuo lider radikala, a prokomentarisao je na sebi svojstven način. Šokirala ga je cena po kojoj se prodaje njegova knjiga, a spreman je, kako kaže, da im isporuči još primeraka.

- Au, kako je skupa, ona je u Beogradu osam evra, na Sajmu knjiga bila je pet evra. Oni su, izgleda, tu knjigu nakupovali na Sajmu, pa je preprodaju za velike pare, dobra je to zarada. Poslaću ja njima jedan šleper tih knjiga, sa popustom, pa nek prodaju i dalje. Kolinda je, inače, među prvima pročitala tu moju knjigu, pa me je zato i zavolela - rekao je šef radikala.

(Alo)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Fonet