PRELETAČEVIĆ OBIŠAO SPOMENIK KARAĐORĐU Beli: Crni Đorđe, ljudi su me odabrali kao i tebe

- Okupili smo se u ovolikom broju da nastavimo ono što je naš predak započeo. Posle 1.000 i kusur godina ja radim ono što si ti radio. Karađorđe! Karađorđe! Možda nisam visok kao ti, ali imam snagu, ljudi su me odabrali, isto kao tebe - rekao je Preletačević.



Beli se potom obratio svom saradniku Nebojši Prilepku, navodeći da je on Miloš Obrenović i „svi oni koji su izdali svoje glavešine“.

- I ovog puta ćeš me izdati i ubićeš me, al‘ nema veze. Krenuću da spasem ovaj narod. Okupilo se ovde nas 17.000, došlo je 2.000 autobusa samo iz Orašca. Nećemo jesti sendviče nego ćemo jesti prase. Danas krećemo odavde, neka ovo bude početna tačka. Ovde ćemo se vratiti i proslavićemo pobedu - rekao je Beli ispred Karađorđevog spomenika.



Govoreći o Preletačeviću, Aleksandar Vučić je izjavio da razume motive onih građana koji mu daju podršku, ali ističe da je greška i „do sistema“, jer te ljude nije video.

- I Hrvatska je imala svog Preletačevića, Ivana Sinčića, lidera Živog zida, koji je na predsedničkim izborima osvojio 17,5 odsto, a šest meseci kasnije na parlamentarnim, kad su ga ljudi upoznali, svega tri odsto. Glasovi za Preletačevića su protestni glasovi, tu su ljudi koji hoće da kažu „nama je sve loše, a i najlakše je da budu protiv svega. To je taj pristup, „lako ćemo“ - kazao je Vučić.

B. B.





Autor: Foto: Kurir