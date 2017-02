JEREMIĆ UŠAO U PARLAMENT: Skupština dobila novi poslanički klub

Poslanici koji podržavaju predsedničku kandidaturu Vuka Jeremića formirali su poslanički klub Za spas Srbije - Nova Srbija.



Šefica kluba Sanda Rašković Ivić ipak kaže da ovo nije klub Jeremića, već opozicionih poslanika. Uz bivšu predsednicu DSS stali su i njeni saborci Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić, ali i oni koji su ušli u parlament kao predstavnici vladajuće većine - Dijana Vukomanović kao poslanica SPS i Miroslav Markićević i Goran Pekarski kao poslanici Nove Srbije.

- Nije tajna da podržavam Vuka Jeremića, kao što verujem da će to učiniti i ostali članovi kluba. Ono što je sigurno jeste da niko od nas neće dati podršku kandidatu SNS - izjavila je Rašković Ivić na jučerašnjem predstavljanju nove poslaničke grupe.



Ušunjao se u Skupštinu... Vuk Jeremić

REAGOVANJA



Neđo Jovanović, SPS

Pozorišna predstava



Ovo je neuspela pozorišna predstava, a moralno bi bilo da Dijana vrati mandat stranci kojoj je donela beznačajno malo glasova. Novi poslanički klub je nastao na otimanju mandata i političkom kameleonstvu.



Miloš Jovanović, DSS

Sanda prebegla zbog Vuka



Pravi razlog Sandinog iskakanja iz DSS je naklonost prema Jeremiću. Malo je tužno što je otišla za čovekom koji je ipak učestvovao u briselskom procesu i koji se zalaže za to da EU nema alternativu. Vreme će pokazati kuda će sve to otići, a za DSS sam siguran da ide ka rekonstrukciji i istinskom preporodu.



Vladimir Orlić, SNS

Okupili se oko Vukovih miliona



To je jedna velika šarada čiji je motiv finansijski profit. Ono zbog čega su se okupili je novac koji Jeremić nemilice troši, a troši doslovce milione nepoznatog porekla. Članovi novog poslaničkog kluba žele da formiraju nekakvu političku većinu okupljenu oko DOS, koja bi bila lutka na koncu stranih mentora.