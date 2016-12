PRELOMIO: Janković kandidat, iz opozicije još nema podrške!

Zaštitnik građana Saša Janković juče je i zvanično obelodanio da će se kandidovati za predsednika Srbije kad izbori budu raspisani. Istakao je da će biti kandidat građana, a još je neizvesno da li će proevropska opozicija složno stati iza njega.



Janković je rekao i da će do raspisivanja izbora ostati zaštitnik građana.

- Imaćemo i predsednika, premijera i ministre i gradonačelnike i poslanike i sve druge koji će se kandidovati. Kao i do sada, radiću svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu, bez uzmicanja pred bilo kim. U Srbiji treba da postoji red, a ne neizvesnost i strah - rekao je on.



Ostaje nejasno da li će dobiti podršku opozicije, jer se juče samo lider Nove stranke Zoran Živković odmah izjasnio da će stati iza njega.



U DS nezvanično kažu da su za zajedničkog kandidata i da je Janković jedan od ozbiljnijih na koga bi mogli da računaju, a stranka Borisa Tadića SDS kaže će podržati zajedničkog kandidata, ali ne otkriva i koga.

- Zajednički kandidat biće rezultat dogovora svih koji se zalažu za koncentrisanje glasova na jednom mestu i koji ima najviše šanse da pobedi Vučićevog kandidata - kaže portparol SDS Konstantin Samofalov.



Reakcije vlasti su bile brze, pa je tako premijer Aleksandar Vučić ironično čestitao Jankoviću i najavio da će SNS svog kandidata izabrati za dva-tri meseca.

- Čestitam Jankoviću kandidaturu, već je pobedio, ja sam to predvideo pre tri godine, jedino što je on time zloupotrebio svoju sadašnju funkciju - rekao je Vučić.



Predstavnici vlasti zatražili su odmah i Jankovićevu ostavku, a predsednik Srbije Tomislav Nikolić je na pitanje Kurira rekao da takva odluka leži u Jankovićevom moralu.

- On treba da se kandiduje na predsedničkim izborima, ali šta će posle da radi kad izgubi? - istakao je Nikolić.

Ni Jeremić ne odustaje

VUK TRAŽI PODRŠKU OD LOKALNIH ODBORA DS



Bivši šef diplomatije Vuk Jeremić, prema saznanjima Kurira, već se bacio na terenski rad, krstari Srbijom i u odborima DS od članova traži podršku za kandidaturu.

- Jeremić je odlučio da ne čeka i da zaleđinu potraži među ljudima iz bivše stranke. Očekuje se da će u narednim mesecima krenuti u još žešću akciju - kaže izvor Kurira.

