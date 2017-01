PREOKRET: Đura Mutavi ruši optužnicu, Ćuruviju ubili zemunci?

BEOGRAD - Svedok-saradnik Miladin Suvajdžić, poznatiji kao Đura Mutavi, svojim iskazom da iza ubistva novinara Slavka Ćuruvije stoje „zemunci“ praktično je doveo u pitanje zvaničnu optužnicu, po kojoj su za smrt novinara odgovorni nekadašnji operativci beogradskog DB.



Podsetimo, svedok-saradnik, koji je i danas u programu zaštite, pre dva dana je u Specijalnom sudu otkrio da je u jednom stanu posle ubistva Zorana Đinđića od Mileta Lukovića Kuma čuo da su „zemunci“ likvidirali Slavka Ćuruviju. Time je Suvajdžić bacio potpuno novo svetlo na postupak koji se vodi pred Specijalnim sudom, a jučerašnje svedočenje Rodoljuba Milovića, penzionisanog načelnika Uprave kriminalističke policije, samo je potvrdilo tvrdnje koje je izrekao Suvajdžić.

Mora da se preispita



- Imali smo informacije da se tokom nekog odlaska u Crnu Goru Mile Luković Kum hvalisao kako oni mogu da ubiju čoveka „a da se poštedi žena“. Nas je to asociralo na ubistvo Ćuruvije - posvedočio je juče Milović, bivši „prvi policajac“ u Srbiji. Tokom svedočenja on je rekao i da je pripadnik klana Miloš Simović navodno tada upozorio Lukovića da „o tome ne priča“.

- Bilo je informacija, ali da je nešto urađeno, znao bih - kratko je rekao Milović, koji je juče odgovarao na brojna pitanja o navodnoj umešanosti pokojnog pripadnika rezervnog sastava JSO Luke Pejovića u ubistvo Ćuruvije.



Da aktuelna optužnica može da padne pod sumnju nakon ovih svedočenja potvrđuje za Kurir bivši sudija Vrhovnog suda Milena Drecun.

- Ako su navodi iz medija tačni, optužnica bi morala da se preispita, imajući u vidu da i raniji iskazi drugih svedoka o kojima sam čitala u medijima nisu u potpunosti ukazivali na tačnost navoda iz zvanične optužnice kad su u pitanju optuženi - rekla je Drecunova.



Podsetimo, prema navodima optužnice, Slavka Ćuruviju je ubio Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, dok mu je u tome pomagao Ratko Romić. Na optuženičkoj klupi sede i Radomir Marković i Milan Radonjić. Oni su uhapšeni 14. januara 2014, posle iskaza koji je kao svedok u zatvoru dao Milorad Ulemek Legija. Međutim, tokom svedočenja pred sudom Ulemek je izjavio da on nije mogao da otkrije istražiteljima ko je ubio Slavka Ćuruviju jer on ta saznanja nema.



I Simovići progovorili



Podsetimo, i braća Simović saslušana su pred sudom, ali oni nisu želeli da se detaljno izjašnjavaju o saznanjima koja imaju o ovom zločinu. Međutim, u izjavi koju je 10. januara 2014. godine dao zameniku tužioca Aleksandar Simović je na pitanje tužioca da li je s bratom Milošem komentarisao ubistvo Ćuruvije odgovorio da su razgovarali o tome.

Rodoljub Milović

DUŠAN MIHAJLOVIĆ VRŠIO PRITISAK



Rodoljub Milović juče je rekao da niko nije vršio pritisak na njega tokom rada na slučaju Ćuruvija, osim bivšeg ministra policije Dušana Mihajlovića.

- Posle saslušanja Kurak je pušten, a Boro Banjac mi je rekao da je ministar Mihajlović insistirao da se opet uhapsi. Drugih pritisaka nije bilo - rekao je bivši načelnik UKP.

