PRIŠTINSKE VLASTI IZGUBILE PODRŠKU SJEDINJENIH DRŽAVA: Tramp menja kurs američke politike!

Posle pobede Donalda Trampa za očekivati je da će u odnosima Beograda i Prištine narednih meseci doći do "ispipavanja terena".

Prva žrtva nove američke politike najverovatnije neće biti ni baltičke zemlje ni Ukrajine već samoproklamovana država Kosovo, navodi se u analizi Forin polisija!

"Od proglašenja nezavisnosti 2008. Kosovo je priznalo 113 zemalja. Rusija i Kina, međutim, nisu među njima. Sjedinjene Države su ga, s druge strane, priznale među prvima. I ne samo to, snažno su lobirale za Kosovo na međunarodnoj sceni. Više od 4.200 NATO vojnika, uključujući i 650 američkih, stacionirani su na Kosovu. U kratkom razgovoru s Trampom pre njegove inauguracije, ambasadorka Kosova u Vašingtonu rekla je dolazećem predsedniku da predstavlja "narod koji je usmeren najviše proamerički na zemlji" piše Forin polisi. No, dolaskom Trampa s geslom "Prvo Amerika", međutim, nije sigurno da će Kosovo biti prioritet.

"Nije ni čudo zašto su emocije na Kosovu bile tokom američkih izbora na strani Klintonove. Osim što imaju statuu Bila Klintona, u Prištini je nekoliko radnji nazvano po Hilari Klinton. Ali Kosovo je dom i ljudi srpske nacionalnosti koji žive uglavnom na severnom delu zemlje koji se osećaju zarobljeni između Beograda i Prištine, a podržali su Trampa delom iz želje da zavaraju sistem, priča analitičar Branislav Nešović, koji je iz Leposavića, najsevernije opštine na Kosovu", piše Forin polisi.

"Srbija, koja je kandidat za ulazak u Evropsku uniju, ali i održava bliske odnose s Rusijom, vidi Trampa, u odnosu na Putina, kao dobru stvar", piše Forin polisi i dodaje "da je na severu Kosova tendencija za ponovnim spajanjem sa Srbijom najizraženija i da su se "dan nakon američkih izbora, plakati ukrašeni Trampovom slikom s ponosom delili".

Florijan Biber, direktor Centra za jugostične evropske studije na Univerzitetu u Gracu kaže da je malo verovatno da će Srbija zaista obistiniti nešto iz krimskog modela. Uostalom, zemlja još ima aspiracije ulaska u EU, a Rusija nije poslala jasne znake toga da stoji iza ideja srpskih nacionalista, navodi on. Ipak, kaže kako misli da Trampov dolazak na vlast znači da će biti puno ispipavanja terena u narednih nedelja i meseci.

Do sada, sudbina Kosova je dobila malo pažnje tokom burnih razdoblja tranzicije američke vlasti i prvih nekoliko dana nove administracije. Tek Džejms Matis, novi američki ministar odbrane, prilikom saslušanja u Kongresu kratko je prokomentarisao američku predanost Kosovu, rekavši kako je to "primer onoga šta se događa kad međunarodna zajednica, na čelu s Amerikom, preuzme obavezu odbrane interesa i vrednosti."

Nije, međutim, poznato je li to i stav samog predsednika Trampa, navodi Forin polisi.

