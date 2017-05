PROROK RADE IZ MLADENOVCA: Vućiću će glave doći njegovi ljudi, Zapad Srbiji nameće novog lidera!

- Što se tiče Srbije, a to Srbe najviše interesuje, u mojim vizijama vidim da u našoj zemlji neće biti nikakvih ratnih sukoba sa susedima. Biće manjih oružanih okršaja na jugu Srbije, ali ništa značajnije. Na političkoj sceni Srbije ostaće isti političari koji su i sada, opozicija će biti skoro beznačajna, osim Saše Jankovića koji će pokušavati da se nametne narodu uz pomoć nekih ljudi sa strane, ali bez većih rezultata. Međutim, vidim da će doći će do raskida koalicije izmedju SNS i SPS, što će i dovesti do novih parlamentarnih izbora krajem leta. Ono što je bitno jeste to što će se i SNS pocepati na dve stranke i to cepanje će izazvati ljudi iz najbližeg Vučićevog okruženja uz pomoć ljudi iz inosranstva, ali, u suštini politička scena se neće značajno promeniti u narednom periodu. U ovom trenutku ne vidim da postoji neka opasnost po Aleksandra Vučića. Na kraju, narod u Srbiji će bolje živeti, ne u blagostanju već samo malo bolje, tek za sedam-osam godina - ističe Rade Živanović.

Prema predviđanju Radeta Živanovića, Evropska unija će se raspasti, ali će i dalje postojati, ali po novoj organizaciji i novim pravilima, a od izbijanja Trećeg svetskog rata nema opasnosti.

- Evropska unija neće postojati u ovom obliku u kojem postoji sada. Reorganizovaće se po nekim kategorijama zemalja koje je će činiti pa će, tako, Francuska, Nemačka i još neke važnije zemlje biti u prvoj i najvažnijoj grupi, a Srbija će u EU biti u nekoj četvrtoj ili petoj grupi zemalja po važnosti i odlučivanju. Donald Tramp će imati ozbiljnih problema i afera u Americi i opstaće na mestu predsednika, ali njemu preti velika opasnost po život za 2-3 godine, ali i to će preživeti. Amerika neće napasti Severnu Koreju, ali će biti manjih incidenata. Kina se neće mešati ni u kakve oružane sukobe, a Rusija će i dalje jačati i biće najvažniji politički faktor u svetu, što se posebno odnosi na Putina koji će biti najvažniji svetski lider i glavni mirotvorac na svetu. Makedonija će u dužem vremenskom periodu pripasti Albancima, ali do stvaranja Velike Albanije neće doći u skorije vreme jer se, to malo ko zna, ne podnose Albanci sa Kosova i Albanci iz Albanije. Na predstojećim izborima na Kosovu nije bitno koja će albanska partija pobediti jer se odnos i politika prema Srbiji neće promeniti, jer Albanci imaju podršku Amerike koja stoji iza takve politike. Svetu preti opasnost i od velikih zemljotesa, a posebno se to odnosi na Japan i Italiju, velike erupcije vulkana ne vidim, ali, ipak, najveća opasnost za svet biće teroristički napadi kojih će najviše biti u Francuskoj i Nemačkoj, ali i u drugim zemljama. Manjih terorističkih napada će biti i u Srbiji, ali ne u većem broju i sa značajnijim posledicama - kaže Rade Živanović.

