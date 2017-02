RASIPNIŠTVO: Stranke u kampanju kreću iz minusa!

Osim SPS, gde plate zaposlenima kasne tri meseca, u predstojeću predsedničku kampanju u dugovima ulaze već tradicionalno i DS, kojem je račun već treću godinu zaredom u blokadi, ali i SDS i LDP. U tim strankama računaju na dobru volju članstva i rad na terenu, ako im banke ne odobre dodatne kredite.



Finansijskih problema nemaju naprednjaci, koji su, kako kažu, odgovorni prema novcu.

- SNS ima odgovoran pristup u vođenju finansija, domaćinski se odnosimo prema svakom dinaru, racionalno raspolažemo svim našim sredstvima. Nemamo dugovanja, uredno izmirujemo sve obaveze. Jedan deo sredstava koja dobijamo iz budžeta kao i sve ostale političke partije za finansiranje redovnih aktivnosti uspeli smo da uštedimo i koristićemo ih za potrebe kampanje. Razmišljamo o uzimanju kredita, još uvek nismo doneli odluku - kažu u SNS.



U SDS duguju oko 105 miliona agencijama i lokalnim medijima još od izbora 2014. i 2016.

- Pokušavali smo da povučemo neke brze kredite, ali ne daju banke. Izgleda da postoji neko nepisano pravilo da se krediti ne daju partijama, što nije bio slučaj u vreme Borisa Tadića. Još nemamo čvrst plan kako ćemo skupiti novac za kampanju - kaže direktor SDS Zdravko Stanković.



Iako je račun 110 miliona dinara u blokadi, u DS ne brinu za finansije.

- Podržali smo Sašu Jankovića i ne ide ništa preko našeg računa. I da imamo kandidata, ne bi nam smetala blokada, otvorili bismo namenski račun, pokušavali da skupimo novac kroz donacije, kredit - kaže sekretar DS Goran Jajić. U LDP, koji godinama duguje oko 200 miliona dinara, nisu bili raspoloženi za komentar.



Svi kandidati dužni su da plate i oko pola miliona dinara za overu potpisa birača.

- Kaucija je dobro rešenje protiv beznačajnih kandidata, ali je problem nama ozbiljnima jer su pare zarobljene. Ne verujem da ćemo ulaziti u kredite, teško je to posle vratiti - kaže lider SRS Vojislav Šešelj.

Sredstva iz budžeta

PET MILIONA EVRA ZA IZBORE



Ministarstvo finansija izdvojiće 641,8 miliona dinara (oko 5,2 miliona evra) za predsedničke izbore. Polovina, oko 320,9 miliona dinara, biće raspodeljena „na ravne časti“ kandidatima, dok drugi deo ide favoritima koji prođu u drugi krug. Ali kandidati moraju najpre da polože jemstvo. Procena je sada da će to biti do 25 miliona dinara, a to se ne vraća onima koji ne dobiju makar jedan odsto glasova.