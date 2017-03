RECEPT ZA PRIVLAČENJE BIRAČA: Kako je Beli postao čarobnjak

Ako u političkom smislu i deluje neozbiljno, Ljubiša Preletačević Beli, prema oceni IT stručnjaka, nipošto nije „amater koji je zapalio internet“, već vodi najozbiljniju predsedničku internet kampanju, koja ga je i lansirala.

- Iza njega stoji mašinerija profesionalaca sa ozbiljnim marketinškim i IT znanjima. Bez uloženog novca razvalili su na internetu, tačno znaju koju ciljnu grupu gađaju. Na netu nam promiču silne slike, a pogled se zaustavlja na upadljivo drugačijem i pažnja se usmerava ka tome, a u moru informacija „kačimo“ se na ono što nam je iz (ne)poznatog razloga zanimljivo. Zato je Beli obučen u belo, vizuelno se razlikuje od ostalih, i koristi elemente popularne kulture.



Podseća na čarobnjaka Gandalfa iz „Gospodara prstenova“, radi sklekove kao Roki, živi s „biljkom“ kao Leon iz filma „Profesionalac“ - priča za Kurir internet konsultant Miloje Sekulić i ističe da nikad više nije korišćen internet nego u ovoj predsedničkoj kampanji.

- Takav pristup kampanji pokazao se kao odličan recept za privlačenje pažnje i osvajanje simpatija pošto politički program ne postoji. Uspeli su da „uposle“ ljude, kreiraju sadržaj za njega - nekog je, recimo, ime Beli asociralo na luk, te su postavili fotku čena i napisali „samo ja“, a onda se neko nadoveže i postavi sliku deset ćevapa uz šaljiv komentar i tako se to širi unedogled - navodi on i konstatuje da će se efekti beluforije koja drma srpski internet videti 2. aprila.



Aktivan je na Tviteru, gde umešno izaziva reakcije, komentare, ne ostavlja ravnodušnim. Aktivirali su se i njegovi saradnici poput Vjerice Radete, Zorana Krasića.Na Fejsbuk stranici Liga socijaldemokrata Vojvodine ima svoju emisiju od 45 minuta, gde se kandidat Nenad Čanak obraća građanima, odgovara na njihova pitanja.

Dveri imaju čitav serijal filmova u kojima Boško Obradović govori o društveno političkim problemima. Osnovali su i stranicu koja se bavi istražuvanjem korupcije - Dveriliks.Ozbiljna i profesionalna internet kampanja. Jedini ima aplikaciju. Zanimljivo je da prvo na društvenim mrežama objavi spot, skrene pažnju, izazove komentare. Veliki značaj mu daju upravo oni koji su „protiv“, ali u krajnjem ishodu oni u stvari pomažu popularizaciji i ogromnoj vidljivosti Vučićevih poruka.

http://chats.viber.com/kurir

Prvi je krenuo u reklamiranje na internetu, snažno, što je izazvalo čak i kontraefekat jer je kritikovan da je preterao, „iskakao“ je odasvud. Kampanja mu je knjiška, ispeglana, nema specifičnosti kojima bi privukao neopredeljene.Dosta se oslanja na reklamu, koja je ispeglana, na društvenim mrežama i na aktivizam pristalica, za razliku od Jeremića, iza koga stoji ozbiljna, profesionalna mašinerija.

Autor: Foto: Printscreen,Foto: Facebook