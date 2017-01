SANDA LEDA: Poslanica se zaledila u tramvaju

Išla sam do mame pošto je bio Božić. Odnela sam joj hranu i otišla sam da je posetim pošto nije bila u mogućnosti da dođe kod nas

Paparaco Kurira ulovio je na Božić samostalnu poslanicu Sandu Rašković Ivić kako se grčevito bori s debelim minusom. Naime, ona se poput ledenog čikice tresla u tramvaju iako je imala i bundu i šubaru.



Rašković Ivić nam je ispričala da je išla do majke.

- Išla sam do mame pošto je bio Božić. Odnela sam joj hranu i otišla sam da je posetim pošto nije bila u mogućnosti da dođe kod nas. Imala sam i bundu, i maramu, i šubaru, pa kada me je videla, rekla mi je: „Sada izgledaš kao neka Ruskinja iz Sibira“ - prepričava poslanica razlog svog izlaska iz kuće na minus deset.



S. Ð.

Autor: Foto: Zorana Jevtić