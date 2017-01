ŠAPIĆ PORUČIO KRSTIĆU: Prestani da glumiš mangupa na Tviteru i DOĐI AKO SMEŠ!

Predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić postavio je na svom Tviteru zanimljivo pisamce. On je ispisane redove namenio bivšem savetniku Borisa Tadića Nebojši Krstiću s molbom da ga više ne proziva, da ne glumi „Tviter mangupa“ i da se ne sprda s njim.



Šapiću je očigledno Krstićevih tvitova, u kojima ga s vremena na vreme bocne bez ikakvog razloga, preko glave, pa mu je sinula ideja da Krstiću „pošalje pismo“ s jasnom porukom.

- Gospodine Krstiću, molio bih vas najlepše da me više ne prozivate i ne glumite Tviter mangupa, jer niti vas ikad spominjem, niti me u životu interesuje, a vidim da sam ovde često predmet vaše sprdnje. Molim vas da od sada svu vašu aroganciju i sprdnju sačuvate za naš susret uživo, jer očigledno dosad kad god smo se sretali, niste bili uopšte tako „hrabri“, a još manje „duhoviti“. Do skorog viđanja, srdačan pozdrav - napisao je Šapić u „pismu“ adresiranom na Krstićevo ime.

Poštovani gospodine Krstiću, nadam se da ćete uslišiti moju molbu.

Do skorog viđanja, srdačno Vas pozdravljam.

Krstić kaže da ne zna šta je Šapića motivisalo da ispiše redove u kojima ga naziva arogantnim i „Tviter mangupom“.

- Ne znam šta mu je poslužilo kao povod da to napiše. Ne sećam se da sam ga uopšte spominjao. Moje mišljenje je da političari ne bi smeli da prete nikome. Političari bi trebalo da se klone bilo kakvih pretnji, a ovo jeste pretnja, pročitao sam - rekao je Krstić.



