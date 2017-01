Saša Janković: Cilj napada da odustanem od kandidature za predsednika Srbije

"Jasno je da će me napadati oni koji smatraju da su vlasnici države, institucija, politike, sporta, medija, javnih preduzeća, biznisa, naših života i koji bi da im se niko drugačiji ne meša u posao", kazao je Janković.

Odgovarajući na pitanje da li je razmišljao o ostavci na mesto ombudsmana kako bi preupredio "lavinu" napada koja je usledila najavom njegove kandidature za predsednika Srbije, Janković je rekao da nema nikakve "lavine već samo pipaka jedne iste glave i mnoštvo usta jednog istog uma, a jednoumlja u Srbiji ne sme da bude".

"Najbolje bih sigurno je predupredio takvu vrstu napada kada se ne bih ni kandidovao (za predsednika). To im je cilj. I nikoga od nas neće napadati ako spustimo glave i ćuteći radimo šta nam se kaže", rekao je Janković.

Na pitanje koliko stoje primedbe da sa pozicije zaštitnika gradjana radi politički kampanju, Janković je rekao da "glasnogovornci" predsednika vlade Srbije svakodnevno vredjaju i klevetaju svakoga ko mu nije po volji i da njemu ne treba politička kampanja da gradjani shvate da se tako "kako oni to čine ne vodi ni grupa najvijača, a kamoli država".

"Upravo kao zaštitnik gradjana imam dužnost da reagujem na to, jer gradjani moraju da znaju da je to prava zloupotreba vlasti i da se ljidi mogu i moraju usprotiviti sili kako bi živeli dostojanstveno, bez straha", rekao je Janković.

On je ocenio da bi poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić "bez dileme" mogao da ga zameni na mestu zaštitnika gradjana.

"Prvi je uspostavio specijalizovanu nezavisnu kontrolnu instituciju, pomogao mi da uspostavim ovu, nebrojano puta dokazao i stručnost i upornost i hrabrost. Ono što sada radi na najvišem je nivou ne evropskom već svetskom nivou i nema tog posla u zaštiti ljudskih prava i organizaciji državne vlasti, pa ni ovog koji je na vrhu piramide zaštite prava gradjana koji on ne bi obavljao bez premca", kazao je Janković.

(Beta/Blic)

