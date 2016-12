ŠEŠELJ O ANKETNOM ODBORU: Ne postoji čvrsta volja da se razreši ubistvo Đinđića!

"Očigledno je da ne postoji tvrda volja režima da se to razreši. Sva sam saslušanja prošao i u tome sam bio tvrđi od mnogih policijskih službenika, isključujući da sam tukao nekoga. Đinđić je protiv mene podneo krivičnu prijavu zbog odavanje državne tajne. A anketni odbor nije formiran, jer su mnogi umešani u ubistvo Đinđića i plaše se da će to biti otkriveno. Nebojša Čović je uhvaćen u mnogim lažima", objasnio je lider radikala.

Foto: Printscreen

Šešelj je u jutarnjem programu televizije Pink demantovao navode Čovića da ga je dobio na sudu.

"On je proces izgubio i nateraću ga da plati", jasan je Šešelj, koji dodaje da bi za njega bila prava "poslastica" da se sa Čovićem suoči na televizijskom duelu.

Na pitanje kakva je bila uloga Velimira Ilića u ubistvu Đinđića, Šešelj navodi da je Ilić "u strahu".

Foto: Printscreen

"Nakon što je došlo do cepanja Surčinskog klana na dva dela, došlo je i do podele u "dosmanlijskom" režimu na Koštuničino i Đinđićevo krilo. Ali oni koji su bili uz Đinđića mu, izgleda, nisu baš bili odani. Sve okolnosti koje su se desile na dan njegovog ubistva nisu baš mogle da budu slučajne. I neko iz Vlade ima veze sa time, neko ko je sve to organizovao. A ja sam o stranom faktoru odavno govorio", objašnjava on.

Šešelj se osvrnuo i na proces koji je protiv njega vođen pred Haškim tribunalom.

Foto: Printscreen

"Mislim da sam tamo nešto korisno uradio i opet bih se tamo vratio. A zdravstveno sam odlično. Vidite da sam najistaknutiji političar. Idem dva puta nedeljno na plivanje i plivam po dva sata i 10 minuta. Imao sam rak, ali poslednji skener, pre nekih mesec i po dana, pokazao je da je manja metastaza nestala, nakon svih terapija. Prošao sam i hemioterapiju i neke alternativne metode. Pio sam zdrave sokove, vitaminske preparate, vitamin B17, aroniju... Kanabis nisam probao. Zdrav sam čovek i spremam se za predsedničke izbore", zaključio je lider radikala.

Autor: EPK,Foto: Printscreen