ŠEŠELJ O HAŠKIM DOČECIMA NOVE GODINE: Kako su me samo odrali za pečeno jagnje

- U Hagu su se robijaši organizovali da slave ovu zvaničnu Novu godinu, Srbi su se posebno organizovali za proslavu Nove godine i Božića, Hrvati za katolički Božić, a muslimani za Bajram. Tu bi se onda počastili svi... - započinje svoju priču lider SRS i dodaje da su mu najzanimljivije bile proslave srpske Nove godine, jer su tada mogli i muziku da slušaju.

- Bilo je nekoliko robijaša koji su imali svoje instrumente. Sveštenik nam je dolazio za glavne verske praznike, nekada je i on donosio gitaru - priseća se predsednik SRS-a i navodi da im je i Jovica Stanišić pevao uz gitaru.

- Hranu smo uglavnom naručivali kod nekog Makedonca, vlasnika balkanske kantine, pa smo mogli naručiti pečeno prase, jagnje ili ćurku. Bilo je to mnogo skupo, pečeno jagnje je nekada išlo i do 450 evra, jer se neko iz zatvorske uprave ugrađivao u to. Nakon što smo digli pobunu, to se malo regulisalo, ali bilo je preskupo i dalje. To je svako u svom bloku slavio - objašnjava on.

Nakon što se vratio u Srbiju, Šešelj je ostao dosledan ignorisanju administrativne Nove godine.

- Ako bude neki interesantan program na televiziji, gledaću, ali ću u krevetu sigurno biti oko 23 časa - priznaje i dodaje da će slaviti pravoslavnu Novu godinu.

(Alo)

Autor: Foto: Twitter