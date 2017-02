Šešelj: Oduvaću Jeremića, ulazim u drugi krug

Lider radikala i predsednički kandidat Vojislav Šešelj kaže da mu je zasad glavni cilj u kampanji da oduva Vuka Jeremića i uđe u drugi krug predsedničkih izbora.

- On je u ovom trenutku moj glavni protivkandidat. Evo, da vam kažem, dobio sam rezultate istraživanja jedne strane agencije po kojima imam bolji rejting od Jeremića. Neće da postoji posle izbora, može slobodno da se vrati u Njujork, odakle je i došao. Vučić ima podršku 42 odsto, ja 23, a Jeremić svega 14. Janković prelazi svega šest odsto - kaže Šešelj.



On dodaje da među podacima koje je dobio nema imena Tomislava Nikolića, a predviđena izlaznost je oko 60 procenata.



Radikal kaže da, kako sada stvari stoje, lider SNS i on ulaze u drugi krug.

- Vučić i ja u drugom krugu. Garantujem vam. Mogu i da se kladim da će tako biti - kaže Šešelj.

