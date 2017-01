ŠEŠELJ OTKRIVA: Vuk i Tadić špijunirali za Amerikance!

Lider radikala Vojislav Šešelj optužio je predsedničkog kandidata Vuka Jeremića da je tokom vođenja srpske diplomatije, zajedno s tadašnjim predsednikom Borisom Tadićem, šurovao s američkim zvaničnicima i gurao Srbiju u NATO. Šešelj tvrdi da je Jeremić i danas posvećen toj pronatovskoj politici, te da je špijunirao za Amere!



Sve ove tvrdnje lider radikala potkrepljuje poverljivim depešama Ambasade SAD u Beogradu, koje je objavio u svojoj novoj knjizi „Vikiliks mi javlja - drugi deo“.



Kako bi dokazao da su predstavnici vlasti od 2000. godine bili pod direktnom kontrolom američkih ambasadora u Srbiji, Šešelj u novom izdanju navodi sadržaj interne prepiske između Ambasade SAD i Stejt departmenta, u kojoj se američka administracija obaveštava da su od Tadića i Jeremića dobili uveravanja da Srbija „ostaje posvećena evrointegracijama i evroatlantskim integracijama“.

Trgovali priznanjem KiM



- U depeši iz decembra 2007. Stejt department je obavešten da su zvaničnici MSP zamolili američkog ambasadora da Vašington odloži priznanje nezavisnosti Kosova do novog izbora Tadića za predsednika Srbije. U više depeša je ambasador Majkl Polt obaveštavao svoje pretpostavljene da je od Tadića i Jeremića dobio čvrsta uveravanja da je evroatlantska budućnost Srbije njihov najviši prioritet - prepričala je funkcionerka SRS Vjerica Radeta samo deo sadržaja ovih pisama.



Ona kaže da se iz objavljenih depeša, koje su pisane od 2003. do 2010. godine, vidi koliko se američka ambasada u Beogradu uplitala u zvaničnu politiku Srbije.



Štelovali podatke



- Otkriva se da je bilo i javnih i tajnih razgovora s našim državnim funkcionerima, ali i ručkova, posebno tokom izbornih kampanja, na kojima su se sa analitičarima i ispitivačima javnog mnjenja kreirali rejtinzi stranaka u skladu s njihovim interesima. U brojnim pismima se vidi da se Jeremić izvinjavao predstavniku Ambasade SAD zbog toga što je na predavanju na Fakultetu političkih nauka morao javno da govori ono što ne misli i za šta se ne zalaže. Otvoreno je Jeremić tvrdio da se on i Tadić zalažu za ulazak Srbije u NATO, a za javno kritikovanje Zapada pravdao se da je to samo da privuče glasače demokrata - ispričala je Radeta.



U Jeremićevom timu juče nisu želeli da komentarišu navode iz depeša koje je objavio Šešelj.

Psihološki profil

TRI SATA BEZ RUSIJE



U jednoj od depeša registrovan je i jedan maratonski razgovor Jeremića s izvesnim kongresmenom Poom, u kojem tadašnji šef srpske diplomatije nijednom nije pomenuo Rusiju.

- Razgovor je trajao tri sata, a Jeremić nijednom nije izgovorio reč „Rusija“. To je u depeši zavedeno kao zanimljivo i ocenjeno da „predstavlja interesantan prozor u njegov psihološki profil“ - navodi Radeta.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Dragana Udovičić