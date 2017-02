ŠEŠELJ POBESNEO: Radikali su dali Mariji Šerifović 50.000 evra!

Otkako je izašao iz haškog zatvora, Vojislav Šešelj ne prestaje da otkriva tajne, kako iz sveta politike tako i one estradne. Lider radikala je posle skoro jedne decenije ćutanja otkrio sumu za koju je Marija Šerifović pevala radikalima 2008. i malo ublažio stav o LGBT populaciji!



Vojvodi nije smetalo što je Šerifovićka homoseksualne orijentacije, iako je za pripadnike LGBT populacije rekao da su bolesni, kao i da je stranka evrovizijskoj pobednici za te nastupe platila pozamašnu svotu novca.

- Već sam rekao da meni ne bi smetalo ni da imamo nekoga ko je homoseksualac u našoj stranci. A ona je na mitingu pevala za novac! Dobila je 50.000 evra. Kad sam čuo da je dobila toliko para, izbezumio sam se, pobesneo sam - rekao je Šešelj u emisiji „Lični stav“, a na konstataciju voditelja Nenada Mihailovića da je Marija možda pevala na mitinzima jer je bila zaljubljena u neku funkcionerku SRS, Voja je odlučno odgovorio.

- Ne, ne, za pare je pevala.



Marija Šerifović je u jeku predizborne kampanje radikala 2008. tvrdila da im je ona dala podršku kao simpatizer stranke i da nikakav novac nije dobila za to. Ali pošto je reakcija javnosti u narednim mesecima bila oštra i osuđujuća po nju, evrovizijska pobednica je mnogo godina kasnije ipak priznala da je za to bila plaćena, baš kao i većina njenih kolega koje tako zarađuju u predizbornim kampanjama.

- Otišla sam da pevam i da zaradim pare, nije me zanimalo ništa drugo. Tada sam mislila da je to u redu. Iz ove perspektive, nikada više to ne bih uradila. Ne isplati se zbog para podeliti publiku, a ja sam učinila upravo to. Ljudi su počeli drugačije da me gledaju - izjavila je Marija 2014. godine.





IVAN ERCEGOVČEVIĆ

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Dado Đilas