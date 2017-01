SKANDAL: Tajna služba BiH pratila Vučića?

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potvrdio je juče da je u njegov kabinet stigao dokument koji potvrđuje da je Obaveštajno-bezbednosna agencija (OBA) iz Sarajeva prisluškivala državne funkcionere Srbije.



Taj dokument, čija je oznaka „tajno“, objavila je i Radio-televizija Republike Srpske, a u njemu se predlažu prisluškivanje, praćenje i druge obaveštajno-bezbednosne aktivnosti nad državljanima Srbije. Kao inicijator predloga potpisan je stručni saradnik u OBA Ekrem Pita.



Šifra „Ušće“



Ova akcija prisluškivanja vodi se pod šifrom „Ušće“, a kako stoji u dokumentu, prema potrebi će se primenjivati i operativno-tehničke mere: „Krov“, „Bor“, „Šumar“, „Lovac“, „Brod“, „More“...



Stevandić je rekao da je u njegov kabinet 16. decembra stigla pošiljka sa oznakom „tajno“, to jest dokument koji govori o tome da se obaveštajne službe u BiH ne bave zaštitom od terorizma, već zloupotrebama.



Traže ostavke



- Odlučio sam da reagujem i sa sadržajem dokumenta sam upoznao najviše zvaničnike u RS i srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, koji su me lično primili 20. decembra - rekao je Stevandić.



On je ocenio da afera prisluškivanja zvaničnika Srbije može da ima nesagledive posledice.



Stevandić je naveo da veruje da je više ljudi dobilo tajni dokument ove agencije, ističući da je i on dobio kopiju, a ne original dokumenta. Takođe, prema njegovim rečima, iza prisluškivanje zvaničnika Srbije krije se namera da se prisluškuju i zvaničnici Srpske koji su s njima u kontaktu.



Po njegovom mišljenju, dokument mora da se analizira na sednici Skupštine RS i zasedanju vlade, a ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, treba tražiti smene odgovornih u obaveštajnoj agenciji BiH.



Nedavno su i mediji objavili da OBA već pola godine sprovodi pojačane obaveštajne mere nad zvaničnicima Srbije i ljudima s kojima se oni sastaju.

Nebojša Stefanović

ZNAMO ZA AKCIJU



Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je ovim povodom kazao da Srbija ima saznanja o obaveštajnim merama prema njenim zvaničnicima.

- Dobili smo određene informacije iz bezbednosnih službi da je bilo takvih pokušaja i da su verovatno na teritoriji BiH neki od naših funkcionera bili pod merama nadzora. To, naravno, ne govori u prilog dobroj saradnji - poručio je Stefanović.

