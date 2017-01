ŠOKANTNO SVEDOČENJE BIVŠEG ŠEFA UBPOK-A: Čeda zemunce zvao „ljubavi“

Bivši šef UBPOK Radovan Knežević izneo je šokantne tvrdnje o lideru LDP Čedomiru Jovanoviću, za koga je rekao i da je sa „zemunskim klanom“ bio na „ljubavi, brate“ i da je bio u stalnom kontaktu sa njima još 2001. godine.



Knežević je u intervjuu za nedeljnik Ekspres izneo činjenice iz istraga koje su se vodile povodom otmice biznismena Milenka Aleksića, ali i Miroslava Miškovića.

- ... Kad je otet Mišković i kad su oni sve to odradili, mi smo došli do toga da je to ipak „zemunski klan“. S tim da je i Čume bio zajedno s njima u tom talu - objasnio je Knežević. Na pitanje kako je došao do toga da su te otmice izvršili „zemunci“, bivši šef UBPOK ističe da su ih „imali na merama non-stop“ - i „‘zemunce‘, i Čumeta, i sve njih“.

- Oni su svakodnevno bili u kontaktu, i Čume, i „surčinci“, s Bebom, Čedom, Janjuševićem. Bili su na „ljubavi, brate“ i vršili pritisak na Mariju Rašetu da im dozvoli da grade put Beograd - Novi Sad. Da se skine Borovica, tako svaki dan teku razgovori među njima - otkriva Knežević.



On se osvrnuo i na ubistvo policijskog generala Boška Buhe. Knežević je ispričao da su Rodoljub Milović i Slaviša Softić tražili da budu skinuti kasnije s tog slučaja, jer „tamo ima i drugih“ i da će ih „ubiti“. Na pitanje kojih drugih, Knežević je rekao:

- Da su tamo i Beba i Čeda i ne znam ko u toj istrazi učestvuje, i to, i da se tamo svašta radi - istakao je bivši šef UBPOK.



Jovanović juče nije želeo da komentariše izjave Kneževića.





