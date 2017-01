SPREMAJU MU ŠUT KARTU: Velimir Ilić leti iz stranke!

Lider Nove Srbije Velimir Ilić na ivici je da zglajzne s predsedničke funkcije! U njegovoj stranci vlada veliko nezadovoljstvo, a kao glavni razlog za to navodi se njegovo ponašanje, zbog kojeg će mu na stranačkim organima biti uručena šut-karta, saznaje Kurir.



Iz brojnih odbora NS moglo se čuti da je Ilić učinio pogrešan potez napadajući SNS, i to samo zbog toga što nije zadovoljio lični interes - nije se domogao fotelje direktora „Koridora Srbije“.

- Vrlo je verovatno da će na stranačkim organima biti zatražena Ilićeva smena. To što nije zadovoljio svoje političke interese i što nije dobio funkciju koja mu je obećana ne znači da u javnosti treba sve i svašta da izjavljuje - kaže dobro obavešten izvor Kurira blizak Iliću.



Dragan Jovanović

ŽAO MI JE ŠTO JE DUBRAVKA OTIŠLA



Jovanović kaže da mu je izuzetno žao što je Dubravka Filipovski napustila stranku.

- Žao mi je što se ovo desilo s Dubravkom, mislim da je to ishitreno uradila. Pošto je otišla, mi smo sada u dosta specifičnoj situaciji - rekao je Jovanović.

I potpredsednik NS Dragan Jovanović osvrnuo se na Ilićeve izlete.- Kad sam čuo te izjave, tražio sam da se sazovu organi stranke kako bi se zauzeo stav u vezi sa tim. Razgovarao sam i s njim o tome. Rekao mi je da će za sledeću nedelju sazvati sednicu Predsedništva kako bismo videli gde smo i šta smo, da li se politika menja ili se ne menja - kaže Jovanović i dodaje:- Ne možete na takav način da izađete u medije i kažete to je stav Nove Srbije. Nije to stav Nove Srbije. U najmanju ruku, mislim da su njegove izjave bile ishitrene.Na pitanje da li će sada uslediti Ilićeva smena, Jovanović kaže:- To će vreme pokazati. Svako od nas ko ne poštuje organe stranke u stranci ne treba da bude - kaže Jovanović.Podsetimo, Ilić je gostujući na televiziji Šabac izneo brojne kritike na račun SNS, nakon čega je stranku napustila Dubravka Filipovski.

