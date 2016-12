Šreder: Dobra odluka Vučića da Srbija ide i ka EU i ka Rusiji

Mislim da je to uslovljeno istorijski, da je to važno, jer ako Evropa i EU taj dobar odnos sa Rusijom izgube u potpunosti, a malo su na putu ka tome zbog sankcija koje su uveli, onda to neće biti dobro za Evropu, rekoa je Šreder

BEOGRAD - Bivši kancelar Nemačke Gerhard Šreder pozdravio je to što je premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno odlučio da Srbija ide u Evropu, a da ne napušta dobre kontakte sa Rusijom.

"Mislim da je to uslovljeno istorijski, da je to važno, jer ako Evropa i EU taj dobar odnos sa Rusijom izgube u potpunosti, a malo su na putu ka tome zbog sankcija koje su uveli, onda to neće biti dobro za Evropu", rekao je Šreder gostujući na TV Prva zajedno sa premijerom Vučićem.

Šreder je naveo da je poznato da je uvek kada je Evropa imala i ima dobar odnos sa Rusijom na kontinentu bio mir, a da je u suprotnom situacija postajala teška.

"Vučić je čovek koji vrlo dobro zna da mora da bude orijentisan ka EU sa Srbijom i to radi vrlo dosledno, ali istovremeno ima i razumne i prijateljske odnose sa Rusijom. Ništa nije važnije od toga" zaključio je Šreder.

Prema njegovim rečima, zbog tradicionalno dobrih odnosa Srbija kao članica EU mogla bi da igra i igrala bi važnu ulogu što se tiče odnosa sa Rusijom.

Na tu temu govorio je i premijer Vučić koji je prvo naznačio da je i u tom segmentu dosta toga naučio od bivšeg nemačkog kancelara i da se inače više puta sa njim konsultovao o bitnim stvarima za Srbiju navodeći i da na primer vodeći ljudi najmoćnijih svetskih i evropskih kompanija, slušaju njegove predikcije o budućnosti.

"Ono što je važno za Srbiju i mislim da smo to dobro uradili, to je da imamo jasnu politiku - dakle to nije politika koju su imale neke prethodne vlasti, kada odu u Moskvu govore sve lepo o Rusiji, a sve loše o Evropi i Americi. A kada odu u Vašington i Brisel, govore lepo o Evropi i Zapadu, i govore sve loše o Rusiji", primetio je Vučić.

Kako je poručio naša politika je takva da u Rusiji kažemo mi smo na evropskom putu, ali u Vašingtonu i Briselu da mi jesmo na evropskom putu, ali za razliku od drugih nećemo da uvodimo snakcije Rusiji i da želimo da sačuvamo naše tradicionalno dobre odnose.

Vucić je rekao da je iskreno tu poziciju veoma teško čuvati, i da je tačno da nas na Zapadu nekada doživljavaju kao "male Ruse na Balkanu", a sa druge strane kao preterano evropski orijentisane.

"Ali, je to politika za koju morate da se izborite i ako se za to izborite onda postajete i čvršći i jači i snažniji i poštovaniji" podvukao je premijer.

Autor: Tanjug