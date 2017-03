STEFANOVIĆ O KAMPANJI PROTIV VUČIĆA: Što ružnije, to bolje Politika 15:37, 21.03.2017. 5

Stefanović je rekao da Vučićevi protivkandidati od prvog dana vode prljavu kampanju proitiv lidera SNS, po principu "što ružnije, to bolje".

"Vučić nije tako govorio ni o jednom svom protivkandidatu", istakao je Stefanović, odgovarajući na pitanje novinara da li misli da je kampanja postala prljavija nego što bi trebalo deset dana pred izbore.Prema njegovim rečima, program drugih predsedničkih kandidata sveo se na to da kažu nešto ružno o Vučiću i to "što ružnije, to bolje", te su tako Vučićev sin i brat postali dobri kao meta.

"Udri po njima, nikakav problem nije, po svakome od nas, po našim porodicama...U tom smislu mislim da je kampanja na žalošt bila prljava od samog početka ", rekao je Stefanović.SNS se time nije služila, a Aleksandar Vučić nije tako govorio ni o jednom protivkandidatu, već je, kaže, za razliku od drugih, pričao o tome šta namerava da uradi i izneo konkretan program kad je reč o infrastrukturi, platama, penzijama i novim radnim mestima.

On je dodao da kao ministar unutrašnjih poslova može da kaže da je ova kampanja ubedljivo sa najmanjim brojem incidenata u poslednjih deset godina, da je minimalan broj napada, koje policija brzo rešava.Kako je naveo najveći broj napada bio je na aktiviste SNS-a, duplo manje na sve ostale zajedno.Stefanović kaže da se policija posvetila rešavanju svakog pojedinačnog incidenta, navodeći primer od pre nekoliko dana u Novom Sadu koji je rešen u jednom danu, kad je posle dva ili tri sata napadač pronađen i priveden, a biće i kažnjen.

"Pokazujemo da ne tolerišemo nasilje. U celoj predsedničkoj kapmanji manje je incidenata nego 2008. i 2009. u jednoj lokalnoj kampanji na Voždovcu i Zemunu", naveo je on.Stefanović kaže da u ovoj kampanji nema prebijanja i tuča, te da to pokazuje da su ljudi ipak shvatili da nasilje nije rešenje i da je država dobrim merama pokazala da to može da drži pod kontrolom.

