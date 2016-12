STEFANOVIĆ O KANDIDATURI ZAŠTITINIKA GRAĐANA: Saša Janković ne zastupa interese svih građana Srbije

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović rekao je danas, povodom najave Zaštitnika građana Saše Jankovića da će se kandidovati na predsedničkim izborima, da to nije ništa novo i istakao da je sada i potpuno jasno da on zastupa interese svih građana Srbije.

"On je već u kampanji i od tog trenutka mislim da on već dugo ne obavlja funkciju Zaštitnika građana i bavi se isključivo politikom. Nakon formalnog najaviljivanja kandidature potpuno je jasno da imate političku agendu i cilj i da ne zastupate sve građane, već one koji se slažu sa nekom vašom političkom idejom i političkim ciljem", rekao je Stefanović novinarima u Beogradu.

On je rekao da ne vidi kako Janković može da bude efikasan Zaštitnik građana ako se bavi politikom.



SAŠA JANKOVIĆ OBJAVIO: Kandidovaću se za predsednika Srbije

"Ali to je stvar morala Saše Jankovića i njegove percepcije kako on želi da se bavi tim poslom", rekao je Stefanović.Kada je reč o SNS, Stefanović je rekao da se ta stranka još ne bavi političkom kampanjom i podsetio da je premijer izjavio da ima još mnogo toga da se uradi.

"Radi se na mnogo frontova, hoćemo da ljudi u Srbiji žive kvalitetnije i bolje", poručio je Stefanović ističući da "od velikih i praznih priča nema, vajde već samo od rada".Upitan da li smatra da Janković treba da podnese ostavku, Stefanović je rekao da on o tome ne odlučuje, već da smatra da Janković ne obavlja dobro svoj posao.

"Mislim da neko ko se bavi politikom svakog dana i drži političke govore i tribine nije dobar Zaštitnik građana", rekao je Stefanović.

On je dodao da svako ima pravo da se bavi političkom kampanjom, ali da ne može koristiti funkciju koja po Ustavu ne sme da se bavi politikom."Možete, ali to onda nije moralno i više govori o Jankoviću", rekao je Stefanović.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG,Foto: MUP