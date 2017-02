SUKOB U NS Dubravka Filipovski: Veljo, bila sam ti najbolja!

Dubravka Filipovski, bivša funkcionerka Nove Srbije, stranke Velimira Ilića, zapitala se juče na Tviteru da li njen nekadašnji stranački šef „veruje u ono što kaže i kada se pogleda u ogledalo“ nakon što je izjavio da su iz NS „otišli oni koji nisu ni vredeli“.



Ilić je rekao da su ga napustili oni koji su „bili vrbovani“, da im je to oprostio, ali da „ne zna da li će oni moći sami sebi da oproste“.



Pogledaj se u ogledalo



- Otišlo je nekoliko ljudi koji nisu ni vredeli. Došle su nam bolje i kvalitetnije osobe - rekao je Ilić, na šta je na Tviteru odreagovala Filipovski:

- Posle svega, samo se pitam da li veruje u ono što kaže i kad se pogleda u ogledalo!



Filipovski za Kurir kaže da nastavlja da obavlja svoje poslaničke dužnosti.

- Trenutno sam u statusu samostalne poslanice. Ostavka je lični čin. Nikakvih kalkulacija nisam imala. Jedan od osnovnih razloga što sam otišla bio je taj što je stranka izgubila državotvornost, što je napustila dosadašnju koaliciju i otišla u opoziciju. U odluci da se napusti vladajuća koalicija sigurno je da su preovladali sujeta i lični interes - kaže Filipovski.



Neće u opoziciju



Ona se osvrnula na svoj rad, ali i prisetila Ilićeve izjave.

- Svi mi koji smo napustili stranku ostavili smo neizbrisiv trag u svom radu. Sve sam stranačke odluke poštovala, nikada nisam nijednu ružnu reč rekla. Stranci u koju sam utkala sav svoj rad i trud želim sve najbolje, a Iliću dobro zdravlje. Posle moje ostavke on je za vaš listi izjavio: „Otišla je moja desna ruka“, a ja bih dodala - do juče sam bila najbolja - rekla je ona.

Autor: S. Đurić,Foto: Dragana Udovičić,Foto: Zorana Jevtić