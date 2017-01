TAČI SPREMA RAT PROTIV SRBIJE! Priština prekršila dogovor i ZVECKA ORUŽJEM!

Samo nekoliko sati pošto je u Briselu glumio mirotvorca, kosovski predsednik Hašim Tači žestoko je udario po Srbiji i optužio je da naoružava Srbe na severu Kosova. On je poručio i da je Priština odlučna da uđe u oružani sukob sa Srbijom ukoliko se Beograd na bilo koji način približi „granici republike Kosovo“.

- Kosovo je spremno da odgovori na sve provokacije. Imamo informaciju da je u vozu bilo oružja i pripadnika obučenih paravojnih jedinica koji su nameravali da uđu na Kosovo i destabilizuju ga - izjavio je Tači u intervjuu za albanski servis nemačkog radija Dojče vele.

Na zapaljive izjave kosovskog predsednika, prema našim saznanjima, reagovao je i premijer Aleksandar Vučić, koji je zatražio od visoke predstavnice EU Federike Mogerini da javno reaguje i osudi neprofesionalno i neodgovorno ponašanje albanske strane, a ako se to ne dogodi, to će biti jasan znak da Albanci ne žele nikakav razgovor, već da žele po svaku cenu da ugroze krhki mir i stabilnost.



Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da Tači priča gluposti i da pokazuje da ga baš briga za dogovore. On naglašava da ovakve zapaljive izjave unose nestabilnost u region.

- To što priča Tači su gluposti. Valjda bi neko od međunarodnih faktora primetio to oružje o kojem on priča. Pa nisu to praćke koje možeš da staviš u džep. To su izjave koje destabilizuju region, i to posle sastanka kod Mogerinijeve, što pokazuje da Albance ne interesuje dijalog, niti poštuju ono što se u dijalogu dogovori - poručuje šef srpske diplomatije.



I predsednik Tomislav Nikolić odbacio je Tačijeve navode i naglasio da Evropu treba da brinu njegove zapaljive izjave. Kako je rekao, EU treba samo da jasno kaže da to neće tolerisati.



- Apsolutno je apsurdno tvrditi da Srbija želi da anektira sever KiM. Suštinski, to je nemoguće jer se KiM nalazi u Srbiji - izjavio je Nikolić.



Političar Slobodan Vuksanović o Tačijevim napadima kaže da u ovom trenutku albanskoj strani odgovara svaka vrsta zaoštravanja.

- Oni bi najviše želeli rat. U svakom drugom epilogu oni ne mogu da dođu do svojih ciljeva. U politici je kompromis idealno rešenje, a do njega se ne dolazi ratom - naglasio je Vuksanović.

Branko Radun

Politički analitičar Branko Radun smatra da Albanci igraju dvostruku ulogu - jednu mirotvoračku u Briselu i drugu ratobornu na domaćem terenu.

- Tačijeva izjava je novi pokušaj da se Srbiji prišije još neka krivica - ocenjuje naš sagovornik.

Federika Mogerini

Iako nije imenovala Tačija, visoka predstavnica EU Federika Mogerini osudila je izjave aktera dijaloga koje kvare napore da se uspostavi mir. Ona je rekla da žali što u izjavama posle sastanka nisu svi poštovali dogovor da se tenzije ostave po strani.

