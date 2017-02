TOMISLAV NIKOLIĆ: O svemu mogu da se dogovorim, ali ne dam da me gaze i ponižavaju

"Vučić i ja nismo Brisel i Beograd. Mi možemo za pet minuta da se sastanemo i da jedan drugog pozovemo", rekao je Nikolić.

On je, međutim, istakao da se nije formalno kandidovao, ali da jeste u neformalnom razgovoru s Vučićem pomenuo dve varijante predvideo kao mogući nastavak dalje saradnje.

"To je bio povod da me optuže da sam prozapadni, proruski, da sam kriminalac, da sam pokvaren čovek, da želim da upropastim Srbiju. Prihvatam da mnogi vole Srbiju, ali ne znam da li je iko voli više od mene. Da li je iko spreman da se više žrtvuje zbog te naše Srbije. Ja ću to i da dokažem, samo što oni koji me dobro poznaju, a mislim da me po nekim potezima građani Srbije dobro poznaju, znaju da ne volim kada neko želi da me ponizi, kada neko želi da me zgazi, da uništi moje dostojanstvo. O svemu mogu da se dogovorim, ali to da me neko ponizi do mere da pomislim da više ništa nikome ne predstavljam u Srbiji, to nikome neću da dozvolim. I tu su moje dileme koje ću ja sigurno rešiti tako da Srbiji bude najbolje", poručio je Nikolić.

(Sputnjik)

Autor: Foto: Zorana Jevtić