TRAMPA: Rasimovi članovi prebegli kod Palme

Trojica visokih funkcionera niškog SDPS napustili su stranku Rasima Ljajića i pristupili Jedinstvenoj Srbiji Dragana Markovića Palme.

- Posebno mi je drago što su ovi ljudi ušli u partiju koja nema ni ministre, ni visoke funkcionere, ni direktore. To znači da nas nisu ujedinile funkcije i vlast, već zajedničke ideje - naveo je Marković.



Izdale ga Nišlije



Ljajića su napustili odbornik Skupštine grada Niša Dušan Jović, odbornik Skupštine gradske opštine Pantelej Milan Petrović i potpredsednik Izvršnog regionalnog odbora Nišavskog okruga SDPS Milan Ristić. Njihovim prelaskom stvoreni su uslovi da JS ima samostalnu odborničku grupu u Skupštini grada Niša.



S druge strane, Ljajić kaže da je prošle sedmice u SDPS prešlo sedam vojvođanskih odbornika JS.



Rasim spušta loptu



- Za razliku od Markovića, ja tome ne pridajem nikakav značaj. Mi nismo nigde objavili da su četiri odbornika JS iz Kule i po jedan iz Odžaka, Apatina, Vrbasa prešli kod nas u stranku. Pošto su odbornici vlasnici mandata, oni ljudi idu gde im je bolje - odgovara Ljajić i dodaje da je politika, „nažalost, postala više trgovina nego promocija političkih uverenja“.

- Razmere toga nikad nisu bile kao sad. Ne možete, međutim, na to da utičete. Koliko god nedemokratski to zvučalo, za stepen političke kulture kod nas, to nije dobro, što pokazuju i dešavanja u Skupštini, gde poslanici menjaju stranke - rekao je Ljajić.



