TRI GODINE OD HAPŠENJA OLIVERA IVANOVIĆA: Bogdan (6) živi za dan kad će tata doći kući!

Milena Ivanović, supruga Olivera Ivanovića, predsednika Građanske inicijative SDP, i pored višegodišnje agonije i nepravde ipak je optimista da će njen suprug biti pušten na slobodu. Ona kaže za Kurir da njihov sin Bogdan (6) živi za dan kad će mu se tata vratiti kući.



Ivanovićeva veruje u pravdu i nevinost svog supruga.

- Dobili smo informaciju da će Apelacioni sud pročitati presudu posle 10. februara, kada se lokalni sudija vraća s puta. Nadam se da će doneti jedinu ispravnu odluku - da Oliverova presuda bude oslobađajuća. Vreme je da konačno bude s porodicom - kaže Ivanovićeva.

Besmislene optužbe



Na pitanje kako sin Bogdan podnosi odsustvo oca, kaže:

- Bogdan je pola svog života bez tate i viđa ga sat vremena jednom nedeljno i to je zaista strašno za jednog dečaka koji ima šest godina. On prosto živi za dan kad će se njegov tata vratiti kući i kada će se naši životi vratiti u normalu - iskreno će Ivanovićeva, koja ne gubi nadu.

- Teško je sve ovo kroz šta prolazimo tri godine, ali Oliver je nevin, a pravda će na kraju morati da pronađe svoj put, sve drugo nema nikakvog smisla - kaže Oliverova supruga.



Oliver: Teraću do kraja



Oliver Ivanović rekao je za Kurir da bi jedina pravedna odluka bila da ga oslobode.

- Kako je sve ovo politika, verujem da će i drugostepena odluka pokušati da pomiri pravdu i potrebu da se nekako očuva narušeni ugled Euleksa, pa je moguća odluka poništavanje prvostepene presude i ponovno suđenje. Pokušaj da se bruka sakrije mnogo više podvlači grešku nego jedno prosto: Izvini, pogrešili smo - rekao je Ivanović i uz ponavljanje da nema nikakve veze sa događajem za koji je osuđen dodao:

- Neću odustati, teraću ovo kraja... i dalje! Moraju biti sigurni da neću odustati!



S. Ð. - D. L.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva,Fonet