UŠLI U RAT Toma: Daj mi mesto premijera! Vučić: Ne zanimaš me više!

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je u utorak pismo premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u kojem od njega traži da mu da mesto lidera SNS i predsednika Vlade kako bi ga zauzvrat podržao u trci za šefa države, ekskluzivno saznaje Kurir! Nikolić je juče za Kurir rekao i da još čeka dogovor, ali Vučić za to neće ni da čuje!

Informacija da je Nikolić u pismu jasno tražio od Vučića premijersko mesto nezvanično je potvrđena Kuriru u Predsedništvu Srbije, a kako kaže naš izvor, ponuda za dogovor stigla je u utorak u toku dana i prilično je iznenadila premijera.



SNS nestrpljiv



- U tom pismu Nikolić traži od Vučiča ili da ga ponovo podrži za predsednika, ili da se zamene, da Vučić njemu prepusti stranku da bi mogao da bude predsednik Vlade - prepričava izvor Kurira.



Kao posledica pisma, tačnije praktične ucene Nikolića, istog dana održano je Predsedništvo SNS, a onda zakazan i Glavni odbor SNS.



Na sednici Predsedništva naprednjaci su se izjasnili da žele Vučića za predsednika, a dan kasnije obelodanjeno je da će se Nikolić i pored toga kandidovati.



Ovako su, kako otkriva izvor Kurira, tekli pregovori o predsedničkom kandidatu naprednjaka. Otkako je objavljeno da ipak ulazi u trku, Nikolić se prvi put oglasio za Kurir, poručivši da i dalje čeka dogovor s Vučićem.

- Ja i dalje čekam dogovor sa Aleksandrom Vučićem. Pre toga neću doneti nikakvu odluku i svojim izjavama neću nikoga stavljati pred svršen čin. Tako sam obećao i nikada ne gazim svoju reč, mada je jasno da se SNS ponaša kao da nema vremena da sačeka dogovor i zajedničku izjavu koju smo obećali građanima. Ovako se ponašam zato što volim Srbiju, a ne vlast - oglasio se Nikolić za Kurir.



Vučić u šoku



Vučić povodom ove izjave nije hteo da se oglašava, a prema izvoru Kurira, komunikacija između njih dvojice pukla je preksinoć, kad je nezvanično objavljeno da će se Nikolić kandidovati za predsednika Srbije protiv Vučića.

- Posle susreta na prijemu Vučić i Nikolić više nisu komunicirali. I tada su razmenili kurtoazne reči. Odluka Tomislava Nikolića šokirala je sve u Nemanjinoj 11, uključujući i premijera Aleksandra Vučića. Iako je bilo naznaka da se neće predati bez borbe, Nikolić nije nagoveštavao da je raspoložen za otvoreni rat protiv Vučića. Vučića je pogodio Nikolićev gest i to što nije najpre njemu saopštio odluku o kandidaturi. Nema nameru da pozove Nikolića, a i ne očekuje njegov poziv, jer ga više ne zanima - kaže izvor Kurira



REAGOVANJA



Ivica Dačić, šef diplomatije

SRAMOTA, NIKOLIĆ JE PROTIVNIK SNS



Sramotno je da se Nikolić time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. Jedino logično i racionalno je da kandidat bude onaj koji će pobediti, s Nikolićem ili bez njega, svejedno. Ako se Nikolić kandiduje, u čemu je njegova razlika u odnosu na Sašu Jankovića, Vuka Jeremića ili neke druge protivkandidate, jer je njihov glavni cilj da Vučić padne, traži se njegova glava, jer on je personifikacija današnje vlasti i politike koja se sprovodi. Hajde da vidimo šta će Nikolić bez Vučića. Jedva čekam da vidim! Vučić će sigurno pobediti na izborima, s njim ili bez njega, a on neka vidi šta može da uradi, posebno nakon što je stao na stranu političkih protivnika. Nikolić je sad protivnik celom SNS.





Nebojša Stefanović, ministar policije

VUČIĆ NIJE TRGOVAC, DAO JE KOREKTNU PONUDU



Razgovarao sam s premijerom i sve ovo je bilo iznenađenje za obične ljude, za građane Srbije i za nas. Ali to je pokazalo ogromnu podršku, da tako kažem, dogodio se jedan politički cunami podrške Vučiću. Nikoliću je dao korektnu ponudu i preko toga neće ići. Vučić nije trgovac, on neće da trguje, hoće da razgovara. Nikakve trgovine mu ne padaju na pamet. Ponudio je nešto što je veoma korektno, preko toga ništa. Ne pada njemu sve ovo lako, naravno, ali nastaviće da radi u interesu Srbije.





Zorana Mihajlović, SNSNIKOLIĆ ĆE SNOSITI POSLEDICE



Posle najave kandidature Nikolića nema podele u SNS i svi su odbori, osim možda onog u Kragujevcu, podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, koji ne treba da odustane niti na bilo koji način da pristane na trgovinu (s Nikolićem). Nikolićeva najava kandidature je neodgovorna, a ako je ne povuče, preći će granicu između politike i politikanstva. Uputio nam je veoma jasnu poruku, za koju ne mislim da je dobra, ali sam će snositi posledice. Nikolić ne može da pobedi, a Vučić će pobediti u prvom krugu.





Aleksandar Vulin, PS



UZ VUČIĆA OSTAJE SRBIJA



Ako Nikolić tako uradi, svrstaće se na stranu Saše Jankovića i Vuka Jeremića. To će značiti da Vučića izdaju političari i da uz njega ostaje Srbija. Kompromisi koje je pravio, pažnja s kojom je nastupao prema Nikoliću, nažalost, pokazaće se kao još jedna Vučićeva dobra namera koja se okrenula protiv njega.