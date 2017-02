(UŽIVO) GROZNICA UOČI PREDSEDNIČKIH IZBORA DRMA SRBIJU Dačić: Tomo, vidimo se u nekom drugom filmu!

U međuvremenu, Kurir je ekskluzivno otkrio da je predsednik Nikolić poslao u utorak pismo premijeru Vučiću u kojem od njega traži da mu da mesto lidera SNS i predsednika Vlade, kako bi ga zauzvrat podržao u trci za šefa države, ali odgovor do danas nije dobio.

Šešelj: Toma je odlično obavljao svoju funkciju, jer se u nju nije ni mešao

10.40 - Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pozdravio je danas kandidaturu Tomislava Nikolića za šefa države, jer kako je naveo, to donosi dva pozitivna aspekta - onemogućuje pobedu Aleksandra Vučića u 1. krugu i okončava Nikolićevu političku karijeru, a njega vraća "na smetlište istorije".

Foto: Dado Đilas

"Vučić je taj koji je na terenu napornim radom stvarao SNS, Nikolić je ležeran. Ne mogu da kažem da je on glup čovek, naprotiv, nije obrazovan, ali jeste natprosečno inteligentan, ume ponešto dobro nekad i da napiše, ali to je sve. On se sada prešao, mislio je da će njegova odluka toliko da uznemiri i uplaši Vučića da će on odmah da mu ispuni zahteve, a Vučić to ne sme ako ne želi da izgubi vlast", ocenio je predsednik SRS.

Dačić: Tomo, doviđenja, SNS nije Kolo milosrdnih sestara!

10.05 - Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik SPS Ivica Dačić ponovio je danas da Aleksandar Vučić nipošto ne sme odustati od kandidature na predsedničkim izborima, jer kako je naveo, od toga zavisi budućnost cele Srbije.

Foto: Dragana Udovičić

"Nije SNS Kolo milosrdnih sestara, pa da ispunjava svačije želje i ambicije. Ja više imam strah da se Vučić ne predomisli. On mora da nastavi, jer nije samo on u pitanju već cela naša koalicija. Ko hoće neka nastavi dalje, ko neće - doviđenja, srećan put i vidimo se u nekom drugom filmu, kao što je Tadić rekao", zaključuje Dačić.

Mihajlović: Vučić ne trguje i ne pravi kompromise!

09.50 - Članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović izjavila je danas da je sigurna da će stranka na današnjoj sednici Glavnog odbora imenovati svog kandidata za predsedničke izbore, lidera stranke i premijera Aleksandra Vučića, ističući da je stranka u tome jedinstvena i da će Vučić pobediti na tim izborima.

Foto: Zorana Mihajlović

"Nema kompromisa i trgovine, Nema trgovine sa onim što je budućnost Srbije" poručila je Mihajlović i dodala da je potpuno jasno zašto SNS želi da njen kandidat bude Vučić, navodeći da je cilj pobeda u prvom krugu i nastavak politike stabilnosti i prosperiteta Srbije.

MIHAJLOVIĆEVA: Vučić kandidat i pobednik na izborima, nema kompromisa ni trgovine

Podsetimo, Nikolić je na svom Tviter profilu objavio fotografije sa proslave Dana državnosti ispod kojih je napisao: "Nema uzmicanja ni povlačenja".

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Kurir