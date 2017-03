VUČIĆ U NOVOM PAZARU: Ja ću na Kosovo da odem i vratim se, a Srbi tamo moraju da žive!

On je, po otvaranju Atletskog stadiona, odgovarajući na pitanja novinara kakvu podršku na izborima očekuje iz ovog kraja, kratko poručio: "Ne znam, očekujem pobedu..."

14.17 - Komentarišući mogućnost eventualnog formiranja vojske tzv. Kosova, premijer je rekao da ne razume zašto se nekome toliko žuri.

"Ne bih voleo da unosim nove nemire. Ja ću tog dana da odem i da se vratim, a Srbi moraju tamo da ostanu da žive", ocenio je Vučić.

OTVOREN ATLETSKI STADION U NOVOM PAZARU Vučić: Srbi i Bošnjaci da žive zajedno i budu ŠAMPIONI!

14.20 - Govoreći o stranim investitorima, predsednik Vlade je rekao da želi da ih što više dovede u sve delove Srbije.

"Dajte nam projekat, dobićete dozvolu za 7 dana", naveo je on.

14.23 - Govoreći o optužbama predsedničkim kandidata Saše Jankovića i Vuka Jeremića u slučaju rušenja objekata u Savamali, Vučić je rekao da je u pitanju od početka bila samo politička igra.

"Od ranije sam znao da je u pitanju čista politička igra, samo u rukavicama. Već godinu ili dve to koriste za najgluplje namere. Slobodno me maltretirajte i vešajte, uhapsite me i ubijte zato što bih to uradio ponovo, ali u po bela dana, da bi naša deca, umesto tri udžerice, imala lepa i nova igrališta. Oni imaju kicoška odela od po par hiljada evra, jer su vladali ovom zemljom 12 godina. A to što neko nema, ne znači da je gori čovek. Mi ćemo se postarati da svima bude bolje. Da dobacuju, kritikuju i kibicuju, za to su velemajstori. Ali kada je neko pravi, istinski intelektualac, to ne mora da naglasi ispred svog imena", objasnio je premijer.

VUČIĆ O BELOM PRELETAČEVIĆU: Ljudi da se ujedine oko boljitka, a ne oko nečeg što je zanimljivo!

14.25 - Komentarišući fenomen Ljubiše Belog Preletačevića, Vučić je naveo da je vrlo moguće da izgubi na predstojećim predsedničkim izborima.

"Prihvatam narodnu volju, vrlo je moguće da izgubim, ne bi se nikakvo čudo dogodilo. 10 njih treba da ima više glasova. Ja zato pozivam ljude da se ujedine za normalnu, pristojnu Srbiju i ponoviću reči Baneta Krstića iz Garavog sokaka od juče iz Novog Sada, da ljudi treba da se ujedine oko boljitka, a ne oko nečega što je zanimljivo", poručio je predsednik Vlade.

