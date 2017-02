VAZDUPLOHOV DIREKTOR AERODROMA: Zoran Babić konačno dobija novu funkciju!

Na čelo Aerodroma „Nikola Tesla“ biće postavljen naprednjak Zoran Babić, dok će dosadašnji prvi čovek tog preduzeća Saša Vlaisavljević biti imenovan za direktora „Koridora Srbije“, saznaje Kurir.



Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, oni bi uskoro trebalo da preuzmu te funkcije.

- Vlaisavljević je uspešno vodio Aerodrom „Nikola Tesla“, a na čelu „Koridora“ potreban je upravo jedan takav čovek. Zato je izbor pao na njega, mada je tu bilo još nekih predloga. Što se tiče Babića, koga već vide kao njegovog naslednika, za mnoge je to iznenađenje. Zato Babiću neće biti lako da nastavi tamo gde je Vlaisavljević stao. Pored toga, on nikada nije vodio tako velik sistem, pa ćemo videti kako će se snaći - kaže naš sagovornik.



Juče smo pozvali Babića da prokomentariše naša saznanja, ali nismo uspeli da ga dobijemo. Vlaisavljevićev mobilni nije bio dostupan, a kako smo nezvanično saznali, trenutno koristi slobodne dane i više se neće vraćati u fotelju direktora Aerodroma.

Poznat po biserima



Pre političke karijere Babić je uglavnom radio po lokalnim firmama u rodnoj Vrnjačkoj Banji i okolini. U visoku politiku vinuo se prelaskom iz SRS u SNS, a u javnosti je najviše ostao upamćen po biserima za skupštinskom govornicom kao šef poslaničkog kluba SNS. Svakako je najzanimljivije to što će Babić na čelo Aerodroma doći kao tvorac nove reči u srpskom jeziku - vazduplohova.



Naime, polemišući u Skupštini o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju, Babić je čak pet puta izgovorio taj biser. Još je gore što je tom prilikom svaki put čkiljio u papir - podsetnik sa kog je čitao famoznu reč, a koristio je i sinonim, bespilotni vazduplohov.



Voli mezoterapiju



Inače, Babić se ranije sam hvalio da je diplomirani mašinski inženjer, pa je čudno kako nije znao da se letelice zovu vazduhoplovi, a ne vazduplohovi. On je ranije za Kurir priznao da redovno ide na tretmane podmlađivanja lica - mezoterapiju, da bi voleo da hirurški ukloni podbradak i da nema ništa protiv ni da ćerkama, ako mu to zatraže, plati silikone!



Saša Vlaisavljević, koga će Babić naslediti, na čelu Aerodroma je od avgusta 2014. Bio je direktor „Jat ervejza“, obavljao je i funkciju pomoćnika gradonačelnika, a jedno vreme je bio i u vrhu Privredne komore Srbije.

Opcije

ZA DMITRA OD IZVORA DVA PUTIĆA



Dmitar Đurović, koji je na čelu „Koridora Srbije“ još od oktobra 2012. godine, ide na novu funkciju.

- Zasad su dve opcije - da bude imenovan za savetnika ministra policije Nebojše Stefanovića, o čemu se još ranije spekulisalo, ili da ga udome u novo gradsko preduzeće, „Puteve Beograd“ - dodaje izvor Kurira.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Zorana Jevtić,Fonet