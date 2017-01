VELIMIR ILIĆ TVRDI: Ovo je fotografija na kojoj su zajedno Dušan Spasojević i Zlatibor Lončar!

On je rekao da su pojedinci tražili da preda te slike, a kada je to odbio, imao je nezgodu sa kolima, gde je namerno presečena jabučica.

"Kada sam dobio slike iz policije bio sam šokiran. Ministar Lončar sa Dušanom Spasojevićem zagrljeni u Šilerovoj ulici. Na slikama je i čuveni doktor koji je pobegao u Kanadu, a koji je eliminisao neke svedoke. I on je u toj grupi sa Lončarom. Tu su kum, i Spasojević i Opačić", rekao je Ilić, navodeći da mu je žao što mu je obijen auto i, kako je rekao, ukradene Čankove i Šešeljeve slike, koji je tata Zemunskog klana, i koji je pobegao u Hag kako bi se sklonio.

"Ovo su slike iz arhive Službe i meni su dostavili slike u koverti. Ima još puno slika. Kako je moguće da u današnjoj vladi sedi ministar koji je u tom društvu bio aktivan", rekao je Ilić.

On je rekao da su mu tražili da preda slike, ali da je on to odbio, nakon čega j epokušano njegovo ubistvo presecanjem jabučice na kolima.

"Kola su i dalje u MUP. MUP daje saopštenje da se ja nisam odazvao. Ne znam kako su me zvali. Imam telefon i niko me nije zvao. Veštačenje je zakazano konačno za utorak. Mehaničari Škode su doneli zaključak da se pozove policija i da je jabučica presečena brusilicom. Radnici Škode kažu da je nemoguće da jabučica pukne ovako pravo", otkrio je Ilić, navodeći da nije parkirao na mestu za invalide i da ima svedoke.

On je rekao da je srećom jabučica pukla na semaforu, navodeći da je tada vozio sina, i da srećom izbegnuta tragedija jer je vozio auto-putem.

