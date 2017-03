(VIDEO) APSOLUTNI HIT NA JUTJUBU! BELI DOBIO HIMNU: Do pobede ti nas vodi, Srbiju nam preporodi!

Tako je nastao i novi Jutjub hit Novi "Beli samo jako" a radi se o pesmi koja je posvećena ovom pšredsedničkom kandidatu.

Beli samo jako

On je lep i on je snažan

Za naš grad je jako važan

Sve od Šida pa do Niša

Njegova je duga piša

Biće precednik Ljubiša!

On je uvek tu kad treba

Ljubiša je dar sa neba

Hrabar, pošten, vitkog stasa

Za njim šizi srpska masa

Njega narod će da glasa.

Beli ti si pravi vođa

Jači si od Karađorđa

Na bilbordu tvoja slika

Ti si ponos, ti si dika

Beloga za precednika!

Do pobede ti nas vodi

Srbiju nam preporodi

Program tvoj je ekspanzija

Moćna vojna industrija

I Srbija do Tokija!

On je vredan, on je radan

Narod neće biti gladan

Primaćemo 16 plata

Zidaćemo na tri sprata

Nikad neće biti rata

Biće džabe sve u Rodi

I Mladenovac na vodi

Tebe ćemo da glasamo...

Ne. (Šta, bre, ne?)

Svi će glasati za tebe

A sve druge ko ih jebe

Svi će glasati za tebe.

Beli ti si pravi vođa

Jači si od Karađorđa

Na bilbordu tvoja slika

Ti si ponos, ti si dika

Beloga za precednika!

Do pobede ti nas vodi

Srbiju nam preporodi

Program tvoj je ekspanzija

Moćna vojna industrija

I Srbija do Tokija!

(EPK)

