VOJISLAV ŠEŠELJ OPLEO PO PROTIVKANDIDATIMA Jeremić je za zatvor, a Janković je ubica!

Za Vuka Jeremića tvrdi da je krao državni novac i učestvovao u zataškavanju ubistva gardista u Topčideru 2004.

- Toliko krivičnih dela se može pripisati Jeremiću da on zaslužuje najmanje osam godina zatvora. Njegov deda Hamdija Pozderac je mene strpao u zatvor zbog politike, a ja ću Jeremića zbog kriminala - rekao je lider SRS i dodao:

- U stanu Saše Jankovića je 1993. iz njegovog pištolja ubijen mladić. Neću da kažem da je Janković namerno ubio prijatelja, ali oko rane na glavi nije bilo baruta, ali jeste na Jankovićevim rukama. To ubistvo je zataškano, možda je ono bilo iz nehata, ali iz grubog nehata. I umesto da je otišao u zatvor, on je pod kontrolom tajnih službi. Ubica ne može biti predsednik.



Radikalski kolorit... Pristalice Šešelja pevale „Sprem‘te se, sprem‘te...“

Pesma za lidera LSV

ČANAK U USTAŠKOM ODELU



Lider radikala je rekao da je predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović navodno napisala pesmu lideru LSV Nenadu Čanku:

- Moja draga Kolindica mu je spevala pesmu: „Oj, Čanak, ljubim te u čelo, kak ti lepo stoji ustaško odelo.“

Predstavljanje na RTS

MINSKIM POLJEM PROTIV MIGRANATA



Vojislav Šešelj je sinoć, tokom svog predizbornog predstavljanja na RTS, rekao da bi na državnim granicama trebalo podići ogradu kako bi se sprečio ilegalni priliv migranata, a da ako to nije dovoljno, onda treba postaviti minsko polje.

- Ja bih kao i Viktor Orban (mađarski premijer) digao bodljikavu žicu, a ako nije dovoljna, stavio bih minska polja. Mora se obezbediti da ni sa jedne strane ne mogu na nelegalan način da ulaze, jer je plan Nemačke da Srbija bude tampon zona - rekao je Šešelj.

Šešelj za Preletačevića kaže da je „duhovit, mlad čovek, ali nije za politiku“, Sašu Radulovića je nazvao „ludi Radule“, dok je za Boška Obradovića naveo da je „ljotićevac“. Na kritike da je blag prema Aleksandru Vučiću, odgovorio je da je to zato što mu „zapadne sile već uveliko rade o glavi“.Inače, na mitingu je bilo primetno manje ljudi nego na ranijim koje su radikali održavali na istom mestu. Okupljeni su nosili četnička obeležja, a iz zvučnika se orilo „Sprem‘te se, sprem‘te, četnici“.

Autor: Foto: Zorana Jevtić