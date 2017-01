VUČIĆ: Ne potcenjujte snagu Srbije!

Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da Vlada Srbije planira da značajnije poveća plate i penzije, kako je rekao, „realno mnogo više nego što su uradili sada“.

- Činimo sve da mnogo više uvećamo plate i penzije nego što je to bilo ovog puta. Početkom aprila možemo da očekujemo da prosečna plata pređe 400 evra, a onda idemo dalje, ka plati od 500 evra. Sledi isplata uvećanih plata u javnom sektoru za pet i šest odsto i penzija za 1,5 odsto, ali se to nekako zaboravilo - rekao je Vučić.



Spremna smena direktora



On je rekao i da je zbog određenih tehničkih problema smena direktora javnih preduzeća pomerena s kraja prošle na početak ove godine.

- Najpre moraju biti pronađene zamene za direktore, makar u vidu vršilaca dužosti, pre nego što se raspiše konkurs za nove. Pred nama je veliki i važan posao i u tom smislu se očekuje nastavak stabilizacije javnih finansija, uvećan rast, snižavanje stope nezaposlenosti, više fabrika, nova radna mesta, pa i mogućnost novog povećanja plata i penzija do kraja godine.



Govoreći o stanju u regionu, kazao je da su srpske službe utvrdile pojačanu aktivnost svih službi u regionu „u skladu sa usložnjavanjem političkih prilika“.



Čista savest



- Mislimo da nismo slabiji od ostalih u obaveštajnom smislu, nema potrebe da kukamo. Ako vam je savest čista, nemate čega da se plašite. Moja poruka onima koji misle da imaju znatan obaveštajni proboj na teritoriju Srbije, kako se to kaže, još jednom je „ne potcenjujte snagu Srbije i srpskih agencija“ možda se i prevarite - navodi premijer.



Povodom 9. januara, Dana RS, i odlaska u Banjaluku, rekao je da će ići dosta ministara iz Vlade, a da će oni sami odlučiti o tome.



Diplomatska ofanziva

INDIJA, DAVOS, BELORUSIJA...



Vučić je najavio da će tokom januara boraviti u višednevnoj poseti Indiji, zatim učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde bi trebalo da se sastane i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

- U Indiji ću razgovarati sa premijerom Narendrom Modijem, ali i sa potpredsednikom ruske vlade Dmitrijem Rogozinom. Imaću ogromnu čast da otvorim Mumbajsku berzu, a posle Davosa sledi poseta Belorusiji - najavio je on.



