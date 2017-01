VUČIĆ O BLOKADI: Mogli smo voz da proguramo do Mitrovice, ali bi bilo mrtvih Politika 21:04, 15.01.2017. 14

Neko je tražio dovoljan razlog da započne sukobe na severu Kosova. Zahvaljujući našoj želji da sačuvamo mir, to smo uspeli da uradimo. Mogli samo da proguramo voz do Mitrovice, ali to nam nije bila namera, jer bi stradalo mnogo ljudi, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić u specijalnoj emisiji TV Pink.