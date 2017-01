VUČIĆ: Podneću sve pravne instrumente u slučaju Haradinaj

BEOGRAD - Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija iskoristiti sve pravne instrumente u slučaju Ramuša Haradinaja, navodeći da o tome treba da se izjasni i međunarodna zajednica, te da do sada nije bio zadovoljan njihovom reakcijom.

"Mislim da su tu stvari potpuno jasne, ali o tome mora da se izjasni i međunarodna zajednica, videćemo šta će oni da kažu. Do sad nisam bio baš naročito srećan njihovom reakcijom. Ali možda će biti drugačije", rekao je Vučić,.

Upitan šta će Srbija uraditi ako ne dođe do izručenja Ramuša Haradinaja on je rekao da to nije samo pitanje nacionalnih i državnih interesa, već elementarne ljudskosti i pravde.

"Videćemo, proverićemo sve pravne procedure, šta nam stoji na raspolaganju, šta možemo da uradimo", naveo je Vučić.

Premijer je rekao da Srbija nikada neće reći da joj nije važno i da neće tražiti pravdu za one koji su činili zločine protiv Srba.

"Mi samo tražimo pravdu, kao što tražimo pravdu za tuđe žrtve, hapsimo one koji su činili zločine, a nose naše ime, tako ćemo tražiti i za druge", rekao je Vučić.

On je naveo da će Srbija koristiti sve pravne mogućnosti da bi se zadovoljila pravda, da bi se, kako kaže, pronašao smisao za to što pravni sistem uopšte postoji u svakoj normalnoj zemlji.

"Ako dopustite da se ratni zločini izvršavaju, po kom principu onda gonite nekoga za sitnu korupciju", rekao je Vučić.

