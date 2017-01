VUČIĆ POSLE SASTANKA SA FREDERIKOM MOGERINI: Ne volim licemerne stavove

Premijer je ponovio svoje stavove o porukama iz sedišta NATO oko delovanja Kosovske policije na severu Kosova i Metohije.

On je istakao da je u pitanju pokušaj da se formom zamagli suština i da oko toga postoji usmeni dogovor.



Vučić je novinarima u Davosu rekao da je za Srbiju "problem samo jedna stvar" - upotrebna i korišćenje oružja. "Oklopna vozila ničemu ne vode, duge cevi ničemu ne vode, prosto to nije rešenje", dodao je on.

"I sad to što kažu da nemate pisani sporazum. Pa nemamo pisani sporazum, ali to je deo onoga o čemu smo razgovarali i što smo dogovorili usmeno", rekao je Vučić u Davosu.

Zvaničnici NATO u Briselu danas su agenciji Beta rekli da "Briselski sporazum iz 2013. godine, na koji se poziva Srbija, ne obuhvata policijske snage" Kosova i da "kosovske vlasti ne moraju od Kfora da traže odobrenje za upućivanje svojih policijskih snaga širom Kosova".

Oni su to rekli povodom tvrdnji da je ;pisanim aktom kao delom Briselskog sporazuma predvidjeno da kosovske vlasti moraju da traže saglasnost od Kfora za slanje policijskih a ne samo bezbednosnih snaga na sever Kosova.

U razgovoru sa novinarima u Davosu Vučić je rekao da su u dijalogu Beograd-Priština samo dva sporazuma u pisanoj formi, odnosno da je dva puta nešto potpisano, dok je "sve ostalo je postizano kao usmeni sporazum".

"I ono što smo postizali za Kosovsku Mitrovicu, za most, postizali smo u usmenoj formi. I ono što smo postizali za Telekom, do konačnog, rekao bih, parafa, sve je bilo u usmenoj formi. Ali šta ćete kad neko suštinu pokušava da zamagli formom, onda uvek dodjete u takav problem. Ali sve u svemu, uveren sam i negde siguran da ćemo ostati stabilni i čvrsti kao kamen jer će to značiti ekonomski uspeh Srbije i bolji životni standard", rekao je Vučić.

U izjavi novinarima u Vučić je rekao da pored ekonomskih sastanak ima i političke koji se svi "tiču jedne teme, a to je puna regionalna stabilnost"."Kao što vidite, to ovde mene prilično muči a trudim se da govorim istinu i da ljudima pokazujem šta jeste suštinski problem, a ne da se igramo toga ko će šta da kaže za televiziju ili neke drugenovine", rekao je Vučić.

On je izrazio uverenje i da će ta pitanja biti rešena."Imali smo nek posredne kontakte sa Albancima na Kosovu i verujem da ćemo sve probleme da rešimo na miran i racionalan, razuman način", rekao je Vučić.

Autor: Agencija TANJUG,Agencija BETA,Foto: Zorana Jevtić