Vučić: Teško da Siniša Mali ostane na mestu gradonačelnika

Podsetio je i da je imao saznanja da je to uradio neko iz vrha vlasti i da im je zamerio jedino što to nisu uradili u po bela dana. "Nažalost, oni su to uradili to kada ne treba, i imaće za to političke posledice. U tom smislu pozicija Malog nije laka. Ja ne učestvujem u hajkama i harangama kada me pojedine organizacije teraju da to uradim", rekao je i dodao da pod pritiskom neće da reaguje, pritskom ulice, kao u Rumuniji.

Insistirate svi godinu dana na tome, kad dođemo do koncesije, vi se vratite na tri udžerice, naveo je.

Naveo je da je od Marije Mali dobio nekoliko pisama, ali nije želeo da ih komentariše.

"Ko su ljudi koji su upotrebili i zloupotrebili bivšu ženu za političke izjave, to nisu ljudi", rekao je. Mogu da razumem novinare KRIK-a, ali sve one druge koji koriste i zloupotrebljavaju za političke obračune, to je dno dna, ništa gore, dodao je.

