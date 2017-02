VUČIĆ ZA KURIR: I kao mali sam sanjao o gradnji tunela i mostova

Uvek je zanimljivo kad odrastao čovek pročita sastav koji je pisao kao školarac, a juče je tu priliku posle 38 godina dobio i premijer i lider SNS Aleksandar Vučić. U javnosti se juče pojavio njegov sastav koji je kao devetogodišnjak pisao povodom Dana Republike, na temu „Tebi, Republiko“, a premijer je za Kurir rekao da je pročitao tekst i da je u njemu prepoznao svoj stil.



Aleksandar Vučić išao je u OŠ „Branko Radičević“ u novobeogradskom Bloku 45. U vreme pisanja sastava išao je u IV-5 odeljenje, a tema školskog zadatka odnosila se sednicu Avnoja u Jajcu, kad je 29. novembra 1943. stvorena Jugoslavija. Vučićeva učiteljica bila je Stanka Ivanović.



Pobedio u šahu te godine



Fotografija sastava koji je mladi Aleksandar napisao tog dana pojavila se na Fejsbuku, u grupi „OŠ Branko Radičević“, a postavio ju je neko od njegovih prijatelja iz odeljenja. Vest o tome brzo je dospela u žižu javnosti. Devetogodišnji Vučić napisao je 1979. kako svojoj zemlji povodom njenog rođendana poklanja buket crvenih „ruža pun mira, radosti, sreće i najlepše slobode“, ali joj je i zahvalan što je, 36 godina ranije u Jajcu, izborila temelje moderne države. Vučić piše i kako uči i trudi se da bi i sam jednog dana svojoj zemlji poklonio tunele, kuće i hidroelektrane.



„Kada se mojim gradom budu vijorile zastave u čast Tvog rođendana sa buketom ruža punih najlepših želja, pokloniću Ti sve moje petice, jer i ja sam učio da bih Ti nekada mogao pokloniti izgrađeni tunel, kuću ili hidroelektranu“, piše Vučić školarac, koji je te godine postao i pionirski prvak u šahu na teritoriji Beograda.



DAN REPUBLIKE



Dan Republike bio je praznik u bivšoj SFRJ, koji se slavio 29. novembra. Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja Avnoja u Jajcu 29. novembra 1943.S raspadom SFRJ prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama, a u Srbiji 2002.

Neobično je i što je sastav pisan kucaćom mašinom, a premijer Vučić je u izjavi za Kurir objasnio zbog čega se to desilo.- Pisan je kucaćom mašinom jer je moja majka bila novinar RTV Novi Sad. Pročitao sam taj sastav i prepoznao svoj stil u njemu - kaže premijer.Na pitanje otkud to da je kao dečak pisao o gradnji tunela i mostova, odgovara:- Uvek sam s tim i živeo, s temama o kojim sam tada pisao, razmišljao o gradnji tunela, mostova, to je za mene bilo najveće postignuće. Ne sećam se da li mi je majka pomagala oko pisanja sastava. Sigurno da me je učila, ali teško da mi je pisala sastave i sedela sa mnom previše. Ne bih ja bio tako pismen u to vreme da mi nije pomagala. Ne sećam se sastava, pročitao sam ga, mnogo je pismeniji nego mnogi današnji sastavi odraslih ljudi - rekao je predsednik Vlade za Kurir.

Autor: D. Luković,Foto: Marina Lopičić,Foto: Zorana Jevtić