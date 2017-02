JEREMIĆ: Hajde da ih kaznimo u aprilu

Niko nije dao veća obećanja od onih koji su danas na vlasti i niko ih manje nije ispunio, i zato hajde da ih kaznimo u aprilu - poručio je na tribini u Topoli predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i budući predsednički kandidat Vuk Jeremić.



On je istakao da više nema vremena za čekanje.



Nema više čekanja



- Mnogi su mi govorili da treba još da sačekam i ja sam sebi to mogao da priuštim, ali Srbija ne može više da čeka - rekao je Jeremić.



On je naveo da je značajan deo njegovog programa posvećen poljoprivredi i naglasio da srpski poljoprivredni proizvodi moraju biti zaštićeni od nelojalne konkurencije, koja dolazi uglavnom iz EU. Naglašavajući da je poreklom iz Ježevice kod Čačka, Jeremić je rekao da je od prijatelja iz ovog sela čuo da su ovog Božića uvozili prasiće iz Hrvatske.

- Uvozimo prasiće iz Hrvatske, beli luk iz Kine, ako ih pustimo da ostanu na vlasti, za nekoliko godina uvozićemo i šljivu - istakao je Jeremić.



On je obećao da se, kad postane predsednik, zakoni neće donositi ni za Nemce ni za Arape, niti za bilo koje druge strance, već će se donositi u interesu ovog naroda i njegovog napretka.



Da zaustavimo pad Srbije



- Srbija je danas u slobodnom padu po svim kriterijuma - moralnom, pravnom, ekonomskom, kulturnom i mi taj pad sada moramo da zaustavimo. Ako ga ne zaustavimo, potrajaće vrlo dugo - rekao je nekadašnji šef diplomatije.



E. K.

Autor: Fonet