VUK JEREMIĆ: Vučić nema hrabrosti za TV duel

"Jedva čekam taj duel sa Aleksandrom Vučićem, rekao je Jeremić, podsećajući da su Vučić i on poslednji put TV duel imali 2012. godine, neposredno pre predsedničkih izbora u Srbiji.

"Dosta otvoreno sam mu tada rekao u lice šta mislim o njemu. Podsetiću vas, rekao sam mu: Ne dao Bog da dođete na vlast. Ako se to desi - izdaćete sve, kao što ste izdali Vojislava Šešelja“, rekao je Jeremić, preneo je CIRSD.

Jeremić je istakao da Vučić neće odoleti da se kandiduje, jer njegova kandidatura i eventualna pobeda, koju misli da može da ostvari uz partijsku vojsku, kontrolisanje medija, ucene i širenje straha, predstavlja najkraći put ka okončanju procesa totalnog preuzimanja vlasti u državi.

Foto: Promo

Jeremić je rekao da će Vučića u TV duelu između dva izborna kruga pitati da li je i koga izdao, "a izdao je sve“.

Govoreći o predsedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, Jeremić je rekao da mu spočitavaju da se plaši Šešelja i duela sa njim, ali da on ne želi da ulazi u konflikte i duele sa Šešeljem, koji je ucenjen čovek.

"Šešelj je tragična figura, čovek tragične sudbine i neću da ulazim u to koliko je sam doprineo tome da prođe kroz ono što je prošao, ali on je ucenjen čovek, narušenog zdravlja, čija se sudbina nalazi u rukama Aleksandra Vučića - da li će biti poslat nazad u Hag iz koga se verovatno nikada ne bi vratio“, rekao je Jeremić.

"Zamislite šta se dešava u njegovoj glavi kada zna da mu sudbina leži u rukama čoveka koji ga je već jednom izdao“, istakao je Jeremić.

Foto: Promo

On je ocenio da Srbija nikada nije bila zagrljena sa organizovanim kriminalom kao što je to danas slučaj, i to ne samo u Beogradu, gde se to jako dobro videlo u slučaju Savamale.

Pre razgovora u Dečijem pozorištu, kojem je prisustvovalo više stotina građana, Jeremić je otvorio kancelariju za komunikaciju sa građanima u centru Kragujevca i posetio imanje porodice Tošić u selu Čumić.

http://chats.viber.com/kurir