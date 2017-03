ZAKLJUČEN BIRAČKI SPISAK: Još 12 dana za kampanju, tišina od 30. marta u ponoć

Predizborna tišina će trajati sve do zatvaranja biračkih mesta, 2. aprila u 20 sati. U trci za šefa države je 11 kandidata, a njihov redni broj na glasačkom listiću određen je javnim žrebom na sednici Republičke izborne komisije.

RIK je u petak u ponoć zaključila birački spisak i utvrdila ukupan broj birača na izborima za predsednika Srbije, a do 29. marta u ponoć primaće rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o upisu u birački spisak ili promenama u biračkom spisku.

Nakon toga će u "Službenom glasniku" biti objavljen konačan broj birača u Srbiji. Stalni sastav biračkih odbora RIK će obrazovati najkasnije do 22. marta u ponoć. Najkasnije do 27. marta biračima će biti dostavljeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora. Biračka mesta biće otvorena u nedelju, 2. aprila od sedam do 20 sati. Glasaće se na 8.523 biračka mesta, od toga 8.224 u opštinama, odnosno gradovima, i 29 biračkih mesta unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija.

Na izborima za predsednika Srbije glasaće se na 90 biračkih mesta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. U inostranstvu će biti otvorena 53 biračka mesta u 32 zemlje. Novina je da će džakovi sa glasačkim listićima, umesto kanapom, biti zatvoreni posebnim sigurnosnim zatvornicima sa kodom. Glasački listići biće rezedo boje, dok će kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije biti štampan u boji kajsije. Glasačke listiće i drugi izborni materijal štampaće Javno preduzeće Službeni glasnik.

Domaći posmatrači imaju rok do 22. aprila da se prijave za praćenje sprovođenja izbora, a to su do sada učinili - Udruženje Građani na straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Jukom i CeSID.Strani posmatrači imaju rok do 27. marta da se prijave za praćanje rada RIK-a i biračkih odbora.RIK će najkasnije do 6. aprila u 20 sati utvrditi konačne rezultate izbora, koji će biti objavljeni u Službenom glasniku.

