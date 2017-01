TAJNE MIKIJA RAKIĆA: Najmisteriozniji srpski političar, čovek koji je VLADAO SRBIJOM IZ SENKE!

„Dobar dan. Za one koji me ne znaju, ja sam Miodrag Rakić. Čuo sam da se to malo zna“, rekao je pomalo prekorno krajem novembra 2012. na izbornoj skupštini Demokratske stranke. I zaista, malo ko je znao kako izgleda Miodrag Rakić, poznatiji po nadimku Miki, a još manje čime se konkretno bavi. Bilo je to prvi put da se kao stranački funkcioner sa govornice obratio javnosti. Ispostaviće se kasnije i poslednji.



Po svemu onome što se o Miodragu Mikiju Rakiću zna, a još više o onome što se nagađa, može se zasigurno reći da zauzima mesto najintrigantnijeg i najtajnovitijeg političara u novijoj srpskoj istoriji. Bio je političar koji je sve bezbednosne konce držao u svojim rukama - oni koji ga nisu voleli govorili su da je uveo sistem „fioka“, gde je držao podatke kojima je ucenjivao političke protivnike. Oni koji su mu se divili tvrdili su da je ogromnu moć koju je posedovao koristio isključivo da bi se borio protiv kriminala i za dobrobit Srbije. Istina je verovatno negde između.



Svojim najbližim i najboljim prijateljem smatrala su ga dva do krvi suprotstavljena političara - Boris Tadić i Aleksandar Vučić. Taj pijetet prema Mikiju Rakiću imaju i danas, dve godine nakon njegove smrti. Nasuprot njima, Ivica Dačić i veći deo SPS zazirao je od njega, i to najviše zbog dokaza koje je prikupio o njihovim vezama s narko-kartelom Darka Šarića.



Rakić je bio blizak s mnogim medijima, koje nikad do kraja nije kontrolisao, ali u svakom trenutku je imao otvorene kanale da plasira informacije koje su mu politički ili bezbednosno bile važne. Imao je malo prijatelja, a još manje onih s kojima je delio informacije i kovao planove. Imao je kasu punu para, za čijim se ostacima, koji se mere milionima evra, i danas traga. Možda baš zbog svega toga svi naši sagovornici pristali su da govore o Mikiju Rakiću samo ako će ostati potpuno anonimni. Taj uslov nepogrešivo govori o tome koliko je Rakićevo „nasleđe“ još uvek živo.



Autor: Foto: Marina Lopičić