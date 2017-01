ZATAŠKANO MUČENJE LIMARA: Sudija smenjen jer je okrivio Čedu

Istražni sudija Zoran Đorđević, koji je tražio da se lider LDP Čedomir Jovanović sasluša u svojstvu okrivljenog za prebijanje Dragana Ilića Limara, smenjen je i taj slučaj nikad nije ni istražen do kraja, tvrdi Ilićev advokat Stevan Protić.



Ilića su, nakon ubistva policijskog generala Boška Buhe, iz kuće odveli pripadnici „zemunskog klana“ i zverski ga mučili, a on je za Kurir izjavio da je u BIA prepoznao Jovanovića kad su mu skinuli kapu s glave, kojom je bio pokriven. Ilić nije bio siguran o kojim je sudijama reč, a njegov advokat kaže za Kurir da je Ilić mislio na sudiju Miličića i sudiju Zorana Đorđevića.

- Mislio je na sudiju Miličića i sudiju Zorana Đorđevića, koji su bili u istrazi pre desetak godina. Samo sam sada zaboravio koji je bio sud, da li Okružni ili Prvi, ali to zna onaj koji treba da zna. Ono što znam jeste da je Đorđević bio razrešen, pa vraćen, i on danas sudi krivice, a u to vreme je bio istražni sudija, dok za Miličića ne znam ništa. Jedno je jasno - sudija je bio smenjen zato što je rekao da Čedomir Jovanović treba da bude saslušan, i to u svojstvu okrivljenog, a ne svedoka - kratko je prokomentarisao Protić.



R. K.













http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Marko Đoković