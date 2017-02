ŽESTOK RAT SAOPŠTENJIMA SPS I SNS: Jedni druge nazivali magarcima

Najpre su naprednjaci, u saopštenju koje je potpisao "Gradski odbor", komentarisali izjave iz intervjua, ali ovoga puta odlučili da poruku političkom rivalu pošalju citirajući Napoleona.

Poznati vojskovođa Napoleon Bonaparta je imao jednu vanvremensku izjavu: "Više vredi vojska magaraca na čelu sa lavom, nego vojska lavova na čelu sa magarcem“. Neka drugovi iz Komiteta razmišljaju o tome. Biće drugih bitaka, ali sa drugim vojskovođama – poručuju naprednjaci.Branimir Stojančić, funkcioner SPS u Vranju, u saopštenju je odgovorio naprednjacima da je "lepo što su citirali Napoleona" i da očekuje da će se i "njihova politika završtiti isto kao što je Napoleon završio od strane svog naroda".

Nešto kasnije, novim saopštenjem se oglasio i Zoran Antić i odgovorio taksativno na sve prozivke naprednjaka, ali i na "vanvremensku" izjavu.

Dragi naprednjaci, povodom citiranja Napoleona Bonaparte, a lepo ste sebe konotirali i nazvali, samo ste zaboravili osnovne principe teorije evolucije, a to je da vojska lavova po prirodi stvari i od magarca koji ih vodi napravi lava, hteo on to ili ne, ali vojska magaraca od lava napravi magarca, a i od magaraca još veće magarce – navodi Antić u saopštenju.Iako je u par navrata bilo reči o tome da će ove dve stranke zbog pritisaka iz centrala morati da nađu kompromis i otpočnu saradnju i u Vranju poput one na republičkom nivou, po svemu sudeći sukob među njima je sve veći.

(Južne vesti)

