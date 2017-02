ZORAN MILANOVIĆ PROVOCIRA: Hrvatska se ne plaši srpskih migova!

U prvom intervjuu od izbornog poraza njegove partije, Milanović je rekao da bi hrvatske vlasti trebalo da raspišu referendum o vraćanju služenja vojnog roka, naglasivši da prvo treba „definisati koja je to pretnja da moramo da šaljemo mlade ljude u vojsku“.



Na pitanje novinara da li je to naoružavanje Srbije, kuvanje u BiH, Milanović je kazao za srpski narod u Hrvatskoj i BiH da je „to jedna priča“.

- To su naši ljudi. Tu sam dosta i emocionalno vezan za neke događaje i ljude. Ta podela u veri, mislim... Što se tiče Srba u Hrvatskoj, to je jedna priča - rekao je Milanović za N1.



On je potom nastavio o Vojsci Srbije, koja, kako kaže, nabavlja rashodovane letelice.

- Što bi rekli tamo: „Oni leba nemaju da jedu u tom smislu.“ Šta se praviš važan, mislim, kakvi „migovi“? To će se srušiti pre nego što poleti. I mi zbog toga moramo da kupimo eskadrilu aviona? - upitao je bivši predsednik hrvatske vlade.



