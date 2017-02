ZORAN ŽIVKOVIĆ: Saša Janković je čovek sa stavom

"Posle ovih govornika, nama političara je teško, jer se njima više veruje i to tako treba da bude. Sada moramo da završimo ono što je trebalo da bude završeno pre deceniju i po. Zato ovde nema stranačkih zastava, jer je ovo građanski skup, na kome mi poitičari radimo svoj posao, da građanima bude bolje.

Foto: Printscreen

Sašu znam više od 15 godina i tada je na tim sastancima pokazivao da bez obzira što nije bio u rangu ministara, on brani svoj stav. Tada smo se posvađali, ja sam ga zapamtio još tada. To je čovek sa stavom, on je tadašnjem ministru policije smeo da ukaže na neke greške i da brani svoj stav. To je Saša Janković!", rekao je Živković. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK