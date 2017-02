17. SAJAM U MAČKATU: Celo selo živi od pršute!

Mirisalo je sve do Zlatibora, a ljubitelji životinjskih prerađevina mogli su jeftinije da pazare prvoklasne kobasice, slaninu i druge domaće đakonije iz čajetinske opštine

Mačkat je jedino selo u Srbiji koje živi od pršute, slanine i ovčijih stelja, i izgleda - ne tako loše.



U petak je u centru sela, 17. godinu zaredom, organizovan Sajam pršute. Domaćini iz sela doneli su pod veliku belu šatru kraj crkve naramke pršute, goveđe i svinjske, slanine, kobasica, ovčijih stelja, pa je mirisalo sve do Zlatibora.



Stručni žiri



Došli su kupci iz čitave Srbije, a pršuta, za one koji imaju para, juče na Mačkatu i nije bila skupa - goveđa 1.600 dinara, svinjska 1.300, slanina od 500 do 900, čvarci 500, suva rebra 700 dinara.



Održano je i tradicionalno takmičenje proizvođača i najbolji su dobili zlatne medalje. Stručni žiri ocenio je da najbolju goveđu pršutu u selu suši Ilija Stojanović, najbolju svinjsku Miroslav Stojanović, najbolju ovčiju stelju Dragan Stojanović, domaću slaninu Radomir Šopalović, a domaću kobasicu Nikola Brković.

- Kakva su vremena, i nije godina loša, ne vredi se žaliti. Borimo se, radimo, a koliko radimo, tako i živimo - kaže Milojko Šopalović (80), domaćin iz Mačkata, koji pršutu suši već skoro pola veka.



Milojko je zaokružio proces proizvodnje, kupuje telad, gaji ih dok ne dostignu težinu od 700-800 kilograma, a pršutu suši u svojoj sušari.- Otac se bavio tim poslom, bavim se ja, a nastaviće i sin, i hvala bogu porodica živi od tog posla, nadamo se da će biti bolje - kaže Milojko.I porodica Dragana Stojanovića (30), njih šestoro, živi od proizvodnje pršute.- Prodajem na pijacama u Bajinoj Bašti, Novoj Varoši, Ivanjici i - preživljava se. Ko je ranije kupovao 10 kilograma pršute za slavu, sad kupi kilogram ili dva, nema narod para. Da bi da Vlada imalo popusti, da bude više novca, bilo bi i nama bolje - kaže Dragan, na čijoj su tezgi juče bile sve same mirišljave pršute, ovčije stelje, šarene slanine.Sajam pršute na Mačkatu juče je otvorio predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, podsećajući da je Mačkat najveće selo u opštini, s najvećim brojem malih proizvođača.

Komšije iz EU

STIGLI I IZLAGAČI IZ ISTRE



Prvi put na Mačkatu juče su bili i čuveni proizvođači autohtonog istarskog pršuta, koji se na buri suši više od godinu dana.

- Probali smo i zlatiborsku goveđu pršutu, sjajna je. Mi smo u EU zaštitili poreklo našeg istarskog pršuta, prodajemo ga širom EU, cena je 25 evra po kilogramu - kaže Goran Horvatin, načelnik opštine Tinjan iz Istre.



I u Tinjanu već godinama organizuju sajam pršute, prošle godine za dva dana bilo je 25.000 gostiju, juče su u goste pozvali i proizvođače iz Čajetine, da dođu u Istru, druže se i razmene iskustva.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zoran Šaponjić